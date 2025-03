Ya han pasado dos días del partido de Venezuela vs Perú, pero las polémicas siguen siendo tema de conversación por no haber sido revisado por el árbitro chileno, Cristián Garay. Diego Rebagliati declaró en Al Ángulo que el productor de Movistar Deportes le consultó por las imágenes de las jugadas de Perú, a lo que ellos respondieron que "no eran tan importante" mostrarlas.

La selección peruana, luego de caer por 1-0 ante Venezuela en Maturín, complica sus chances de clasificar al próximo mundial y dependerá de los resultados de los demás equipos y tratar de ganar los últimos 4 enfrentamientos que les queda para soñar con ir a Estados Unidos, Canadá y México en el 2026.

Diego Rebagliati confesó por qué la señal de Venezuela no pasó repeticiones

"El productor le preguntó a la gente de la señal internacional, que eran venezolanos, por qué no pusieron las repeticiones, y su respuesta fue que no le parecían importantes. Hubo una clara intención de no poner las repeticiones de parte de los que manejaban la señal. Las imágenes del VAR, sobre todo la jugada del penal, muestran imágenes que nunca nos pusieron a nosotros en la transmisión. Es mucho más claro y más nítidas las imágenes con las que deciden en el VAR que las que teníamos nosotros para acompañar a la gente", declaró Rebagliati.

¿Qué dijo Rebagliati al encontrarse con Garay en el árbitro?

En su regreso a Lima, Diego Rebagliati reveló un encuentro inesperado con el árbitro chileno Cristián Garay en el aeropuerto. Este árbitro ha sido objeto de críticas por parte de la hinchada peruana tras su desempeño en la reciente victoria de Venezuela frente al equipo de Óscar Ibáñez. El analista deportivo mencionó que, durante su breve conversación, percibió a Garay con una expresión de culpa debido a sus revelaciones.

"Me tocó conversar con el árbitro. Le pude preguntar un par de cosas. La primera es la del penal. Me dijo que Zambrano fue imprudente y él lo sabe, porque él fue de los menos que me reclamó. Martínez exagera la caída, pero hay un contacto tarde de Zambrano y era falta. Sobre la mano, yo (el árbitro) de inicio sospecho, porque la trayectoria de la pelota cambia. No tenía certeza por eso cobro el gol y cuando me dan la repetición, es suficientemente clara. Al ser una mano en ataque, no hay mucha discusión. Además, Reyna tenía cara de culpable", sostuvo el árbitro.