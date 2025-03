Chile vs Ecuador por Eliminatorias 2026: ¿cuándo es el próximo partido de Ricardo Gareca en su camino al Mundial?

El fútbol sudamericano está a punto de vivir una nueva jornada llena de emoción en las Eliminatorias 2026. El próximo partido que acaparará la atención de los hinchas de todo el continente es el Chile vs Ecuador, programado para el 25 de marzo de 2025. La Roja, dirigida por Ricardo Gareca, recibirá a Ecuador en un enfrentamiento crucial para ambos equipos en el marco de la fecha 14 de las eliminatorias al Mundial 2026.

Este partido representa una oportunidad única para Chile, que necesita con urgencia sumar tres puntos en casa. Por su parte, Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, se presentará con la intención de mantener su buen momento en las eliminatorias. El Estadio Nacional de Santiago será el escenario de este duelo, que promete ser un espectáculo lleno de tensión, estrategia y goles.

¿Cuándo juega Chile vs Ecuador por la fecha 14 de las Eliminatorias 2026?

El esperado partido de la fecha 14 de las Eliminatorias 2026 se disputará el martes 25 de marzo de 2025, en lo que promete ser una de las jornadas más electrizantes de esta fase de clasificación. El encuentro es clave tanto para Chile como para Ecuador, que se encuentran en una lucha constante por alcanzar los puestos que clasifican directamente al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

¿A qué hora juegan Chile vs Ecuador?

La hora del partido será a las 7.00 p. m. de Ecuador y 9.00 p. m. en Chile. Este horario es conveniente para que los hinchas de ambos países puedan seguir de cerca el desarrollo del encuentro, ya sea en las gradas del estadio o desde sus hogares, sin importar las diferencias horarias. Conoce el cronograma del partido para diferentes países de Latinoamérica y España:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 6.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 7.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 8.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 9.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (del miércoles 26 de marzo).

¿Dónde ver Chile vs Ecuador EN VIVO?

Si no puedes asistir al estadio, no te preocupes, ya que el partido Chile vs Ecuador será transmitido en vivo por varias plataformas de televisión. En Chile, el partido será transmitido por Chilevisión, mientras que en Ecuador, los hinchas podrán ver el duelo en El Canal del Fútbol, canal de pago por suscripción, y también estará disponible en Zapping.

¿Cómo ver Chile vs Ecuador ONLINE y GRATIS?

Para quienes buscan opciones de visualización online y gratis, existen algunas alternativas que permiten seguir el desarrollo del partido sin tener que pagar por suscripciones. Los hinchas de La Roja podrán ver el encuentro por las plataformas de streaming de Chilevisión. De igual forma, para disfrutar de este partido totalmente gratis, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes, que te llevará toda la información de la previa y el minuto a minuto.