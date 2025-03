Venezuela vs Ecuador EN VIVO por las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver la transmisión del partido de la Vinotinto?

El partido de Venezuela vs Ecuador se disputará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Foto: composición LR / FEF

El partido de Venezuela vs Ecuador se disputará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Foto: composición LR / FEF

Venezuela vs Ecuador EN VIVO juegan por las Eliminatorias Sudamericanas 2026 este viernes 21 de marzo desde las 5.00 p. m. (hora venezolana) en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. La fecha 13 del torneo clasificatorio está al rojo vivo y la Vinotinto del 'Bocha' Batista ya no puede ceder más espacios: conseguir un resultado positivo será clave para mantener vivas sus ansias de coneguir el boleto, pese a que sus estadísticas como visitante no son las mejores.

Del otro lado, la Tri de Sebastián Beccacece llega en su mejor forma posible y con el pase al Mundial 2026 casi en sus manos; de ellos depende seguir alargando su buena racha como locales. La República Deportes te lleva todas las incidencias del partido de la Vinotinto con la tranmsisión EN DIRECTO de Venevisión y ByM Sport.

¿A qué hora juega Venezuela vs Ecuador por las Eliminatorias?

El encuentro de Venezuela vs Ecuador por la feha 13 de las Eliminatorias 2026 se disputará este 21 de marzo en los siguientes horarios:

Venezuela, Bolivia, EE. UU. (Miami, Nueva York), Rep. Dominicana, Puerto Rico: 5.00 p. m.

Ecuador, Perú, Colombia, Panamá, EE. UU. (Chicago, Texas): 4.00 p. m.

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 6.00 p. m.

México (centro): 3.00 p. m.

España (peninsular), Italia: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Venezuela vs Ecuador EN VIVO ONLINE?

El partido de Venezuela vs Ecuador será televisado por Venevisión en señal abierta venezolana y por ByM Sport a través de Simple TV e Inter. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias ONLINE GRATIS en La República Deportes.

Venezuela vs Ecuador: alineaciones probables por las Eliminatorias

Venezuela : Rafael Romo; Christian Makoun, Nahuel Ferraresi, Josua Mejías, Delvin Alfonzo; José Martínez, Tomás Rincón; Jefferson Savarino, Telasco Segovia, Yeferson Soteldo; Salomón Rondón.

: Rafael Romo; Christian Makoun, Nahuel Ferraresi, Josua Mejías, Delvin Alfonzo; José Martínez, Tomás Rincón; Jefferson Savarino, Telasco Segovia, Yeferson Soteldo; Salomón Rondón. Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Pervis Estupiñán, Xavier Arreaga; Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite, Kendry Páez; Enner Valencia.

¿Cómo quedó el último partido entre Venezuela vs Ecuador?

La última vez que Venezuela y Ecuador se vieron en las canchas fue en la fase de grupos de la Copa América 2024, donde la Vinotinto venció 2-1 con goles de Jhonder Cádiz y Eduard Bello. Por Eliminatorias 2026, ambas selecciones se cruzaron por última vez en la fecha 5, con un marcador final de 0-0.