¿Quién transmite Venezuela vs Ecuador EN VIVO por TV y streaming? Dónde pasan el juego de la Vinotinto por Eliminatorias 2026

Venevisión transmitirá el juego de Venezuela vs Ecuador por televisión. Foto: composición LR/AFP

Descubre AQUÍ quién transmite Venezuela vs Ecuador EN VIVO por TV y streaming. El equipo dirigido por Fernando Batista enfrentará a La Tri en un encuentro crucial por las Eliminatorias al Mundial 2026. La Vinotinto corre peligro, ya que está fuera de los puestos de clasificación con pocos partidos por jugar.

Sin embargo, llevarse los tres puntos de Quito será una tarea ardua para los criollos, ya el dueño de casa llega a este partido como favorito. El seleccionado de Sebastián Beccacece se encuentra en la tercera posición de la tabla, con 19 puntos, y está decidido a sellar su cupo a la cita mundialista en su localía. Repasa quién transmite Venezuela vs Ecuador EN VIVO por el reinicio de las Eliminatorias 2026.

¿Quién transmite Venezuela vs Ecuador EN VIVO por Eliminatorias 2026?

Venevisión transmitirá el juego por señal abierta en Venezuela. Además, ByM Sport también televisará el encuentro a través de su servicio por suscripción.

¿Qué canal transmite Venezuela vs Ecuador EN VIVO?

Si cuentas con Inter o Simple TV, podrás ver las señales de Venevisión y ByM Sport por los siguientes canales de Venezuela:

Inter

Venevisión (canal 5 de cable y 24 de fibra y satelital)

ByM Sport (canal 18 de cable y 111 de fibra y satelital).

Simple TV

ByM Sport (111 SD y 1111 HD)

Venevisión (102 SD).

¿Dónde ver Venezuela vs Ecuador por streaming?

Por Simple Plus, Venevisión Play e Inter Go podrás ver el juego de Venezuela vs Ecuador por streaming.

¿A qué hora juega Venezuela vs Ecuador?

A las 5.00 p. m. Venezuela jugará con Ecuador en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, conocido como Casa Blanca, en Quito. Si vives fuera del territorio llanero, repasa los horarios que correspondan a tu país:

Venezuela: 5.00 p. m.

Colombia, Perú, Ecuador, Estados Unidos (Texas), Panamá: 4.00 p. m.

Bolivia, Estados Unidos (Miami, Nueva York), República Dominicana: 5.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 6.00 p. m.

España (peninsular): 10.00 p. m.

México (centro), Nicaragua: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 2.00 p. m.

Fecha del juego Venezuela vs Ecuador

El viernes 21 de marzo es la fecha del juego entre Venezuela vs Ecuador por las Eliminatorias de la Conmebol.