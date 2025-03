La selección peruana sigue dando de que hablar luego de su victoria ante Bolivia por las Eliminatorias. Uno de los más ovacionados fue Paolo Guerrero, que a sus 41 años sigue sorprendiendo a la prensa e hinchada internacional. Es tanta su repercusión, que diveros aficionados de Corinthias, equipo con el cual ganó un Mundial de Clubes a Chelsea gracias al gol del 'Depredador', piden que juegue por última vez en Brasil.

La selección peruana viajará a Venezuela para buscar otro triunfo y soñar con la clasificación al próximo mundial. Las esperanzas por parte de los jugadores sigue intacta y esperan que se den los resultados correspondientes para poder seguir en el camino de estas Eliminatorias 2026.

Paolo Guerrero logró un Mundial de Clubes con Corinthias. Foto: captura de pantalla de X

Hinchas de Corinthias se rinden ante Paolo Guerrero

Luego de tener un excelente partido ante Bolivia, Paolo Guerrero fue ovacionado no solo por la prensa internacional, sino también por los hinchas de Corinthias, quienes en la red social de X se sorprenden por el nivel mostrado del 'Depredador' a sus 41 años. Además, algunos pedían que haga "un último baile" en el club brasileño con el cual logró conseguir un Mundial de Clubes con un gol de cabeza.

"¿Un último baile aquí? Para cerrar el año y la carrera ¿Un delantero centro reserva con un estilo diferente al que tenemos? ¿Qué opinas?", escriben. "Contrato de 6 meses, solo para hacer 'The Last Dance'", añaden. "Revisé las jugadas del Mundial, qué partido hizo Guerrero, no solo por el gol, sino que humilló a Ivanovic, le ganó a Ramires en una jugada que le giró. Mató en el pecho y protegió como nadie: ¡Monstruo!", comentan en X.

Hinchas de Corinthias ovacionan a Paolo Guerrero. Foto: captura de pantalla X

Mister Chip elogia el juego de Paolo Guerrero ante Bolivia

El reconocido analista español Mister Chip destacó que Paolo Guerrero ha logrado un hito sin precedentes al romper el récord del jugador más longevo en marcar en las Eliminatorias Sudamericanas. Este registro pertenecía al paraguayo Gabriel Gonzáles, quien había anotado a los 39 años y 168 días en un partido contra Venezuela en el año 2000.

Paolo Guerrero se convirtió en tendencia en las redes sociales, desatando una ola de reacciones tanto entre los aficionados como en la prensa internacional. Medios como Sports Center destacaron la actuación del capitán de la selección peruana, afirmando que "cuanto más viejo, mejor".