Venezuela vs Ecuador: ¿cuándo y a qué hora ver del partido por la jornada 13 de las Eliminatorias 2026?

Venezuela vs Ecuador jugarán el 21 de marzo en Casa Blanca. Foto: composición LR/AFP

Venezuela vs Ecuador van a jugar esta semana por la continuación de las Eliminatorias 2026. La Vinotinto tiene mucho que perder, ya que una victoria podría catapultar al equipo de Fernando Batista a los puestos de clasificación. No obstante, los dueños de casa están cerca del Mundial, así que no se guardarán nada en la altura de Quito.

Averigua cuándo juega Venezuela vs Ecuador por las Eliminatorias. Del mismo, anota a qué hora y dónde ver el partido de selecciones.

¿Cuándo juega Venezuela vs Ecuador por la jornada 13 de las Eliminatorias 2026?

El viernes 21 de marzo, Venezuela vs Ecuador van a jugar por la jornada 13 de las Eliminatorias 2026. Se espera que sea un partido lleno de emociones y decisivo para una eventual clasificación de ambas escuadras.

¿A qué hora es el partido Venezuela vs Ecuador?

A las 5.00 p. m. de Venezuela, la Vinotinto vs Ecuador jugarán en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. El encuentro dará inicio a las 4.00 p. m. de la hora local.

Apunta los horarios para el resto de regiones:

Colombia, Perú, Ecuador, Estados Unidos (Texas), Panamá: 4:00 p. m.

Bolivia, Estados Unidos (Miami, Nueva York), República Dominicana, Puerto Rico: 5:00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 6:00 p. m.

España (peninsular): 10:00 p. m.

México (centro), Nicaragua, Estados Unidos (Denver): 3:00 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles, Las Vegas): 2:00 p. m.

¿Dónde ver Venezuela vs Ecuador EN VIVO?

El partido será transmitido por Venevisión, que ofrece su señal abierta en Venezuela. Además, ByM Sport también estará disponible para quienes cuenten con una suscripción.

En Inter y Simple TV, puedes ver Venevisión y ByM Sport a través de los siguientes canales:

Simple TV

ByM Sport: 111 SD y 1111 HD

Venevisión: 102 SD.

Inter

Venevisión: canal 5 de cable y 24 de fibra y satelital

ByM Sport: canal 18 de cable y 111 de fibra y satelital.

¿Dónde ver Venezuela vs Ecuador EN VIVO por internet?

Para quienes prefieren seguir el partido por internet, el juego de Venezuela vs Ecuador también estará disponible en las plataformas de streaming de Simple Plus, Venevisión Play e Inter Go. Esto permitirá a los aficionados disfrutar del encuentro desde cualquier lugar.