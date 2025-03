Venezuela vs Ecuador, información de HOY por las Eliminatorias 2026: cuándo juegan, convocados y dónde ver

El juego de Venezuela vs Ecuador se disputará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Foto: AFP

Venezuela vs Ecuador se enfrentarán por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 este viernes 21 de marzo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Quedan solo seis fechas para cerrar el proceso y la Vinotinto ya no puede dar un solo paso atrás si no quiere despedirse del sueño mundialista. El técnico Fernando 'Bocha' Batista reveló recientemente su lista de 34 convocados para esta doble jornada donde también recibirán en Maturín a Perú, rival directo por la clasificación.

Venezuela vs Ecuador EN VIVO, últimas noticias 16:05 Venezuela vs Ecuador: las sorpresas en la convocatoria del 'Bocha' Batista Las novedades en la convocatoria de Fernando Batista son Gleiker Mendoza (Kryvbas Kryvyi Rig), Freddy Vargas (Maccabi Netanya), Delvin Alfonzo (Millonarios) y Thomas Gutiérrez (Libertad de Paraguay). Adicionalmente, destacan los regresos de los delanteros Josef Martínez (San Jose Earthquakes) desde 2023; y Jan Hurtado (Gimnasia y Esgrima La Plata) desde 2021, así como del defensa Josua Mejías (Athens Kallithea) desde 2022.

A continuación, te indicamos la lista completa de convocados, horarios, canales de transmisión y todos los detalles del próximo juego de Venezuela por las Eliminatorias 2026. Mantente al tanto de las últimas novedades de la oncena llanera.

¿Cuándo juega Venezuela vs Ecuador?

El partido de Venezuela vs Ecuador se disputará este viernes 21 de marzo a partir de las siguientes horas:

Venezuela , Bolivia, EE. UU. (Miami, Nueva York): 5.00 p. m.

, Bolivia, EE. UU. (Miami, Nueva York): 5.00 p. m. Ecuador, Perú, Colombia, Panamá: 4.00 p. m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil: 6.00 p. m.

México (centro), Costa Rica: 3.00 p. m.

España (peninsular), Italia: 10.00 p. m.

Convocados de Venezuela vs Ecuador

Porteros: Rafael Romo, José Contreras, Wuilker Faríñez

Rafael Romo, José Contreras, Wuilker Faríñez Defensas: Nahuel Ferraresi, Rubén Ramírez, Josua Mejías, Christian Makoun, Wilker Ángel, Thomas Gutiérrez, Carlos Vivas, Jon Aramburú, Alezander González, Delvin Alfonzo, Miguel Navarro, Renné Rivas.

Nahuel Ferraresi, Rubén Ramírez, Josua Mejías, Christian Makoun, Wilker Ángel, Thomas Gutiérrez, Carlos Vivas, Jon Aramburú, Alezander González, Delvin Alfonzo, Miguel Navarro, Renné Rivas. Mediocampistas: José Martínez, Yangel Herrera, Cristian Cásseres, Tomás Rincón, Telasco Segovia, Bryant Ortega, Jorge Yriarte, Jesús Bueno, Eduard Bello, Freddy Vargas, Jefferson Savarino, Yeferson Soteldo, Matías Lacava, Gleiker Mendoza, Juan Pablo Añor.

José Martínez, Yangel Herrera, Cristian Cásseres, Tomás Rincón, Telasco Segovia, Bryant Ortega, Jorge Yriarte, Jesús Bueno, Eduard Bello, Freddy Vargas, Jefferson Savarino, Yeferson Soteldo, Matías Lacava, Gleiker Mendoza, Juan Pablo Añor. Delanteros: Salomón Rondón, Jhonder Cádiz, Josef Martínez, Jan Hurtado.

Convocados de la Vinotinto. Foto: FVF

¿Dónde ver Venezuela vs Ecuador EN VIVO?

La transmisión del juego de Venezuela vs Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas 2026 estará disponible a través de Venevisión en todo el territorio venezolano.