Alianza Lima clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 tras vencer en el marcador global a Deportes Iquique. Con su histórico pase, los blanquiazules formarán parte del bombo 4, lo que significa que podrán enfrentar a cualquier rival, aun así sean del mismo país. Esto puso el foco en un probable cruce con Universitario, con quien protagonizaría dos clásicos del fútbol peruano en el máximo torneo de clubes del continente.

Este escenario ya fue visualizado por Pablo Lavandeira, mediocampista del club de La Victoria que tiene pasado crema, quien reveló que sí le gustaría jugar ante su exequipo en la competición. No obstante, el uruguayo precisó que sueña con un cruce ante la ‘U’ solo si ambos equipos van a clasificar, caso contrario señaló que sería mejor que ambos se encuentren en una eventual final.

Pablo Lavandeira quiere jugar contra Universitario en la Copa Libertadores 2025

El mediocampista de 34 años dio una entrevista para ‘Al ángulo’, donde expresó su deseo de jugar frente a Universitario en la Copa Libertadores, cuyo sorteo para la fase de grupos se realizará el próximo lunes 17 de marzo. Lavandeira sostuvo que le gustaría jugar ante su exequipo; no obstante, puso una condición: solo si ambos clasifican, en todo caso quisiera que el clásico sea en la final.

“Si a mí me dicen que va a haber un clásico, pero los dos vamos a clasificar, sí, me gustaría. Si no, no. Prefiero que la final sea Universitario vs Alianza”, declaro el uruguayo nacionalizado peruano ante la consulta de Diego Penny, uno de los panelistas del programa.

“Alianza es mi lugar en el mundo”

En otro momento del programa, Pablo Lavandeira reiteró las declaraciones que brindó semanas atrás, en donde aseguró que Alianza Lima era su lugar en el mundo, con lo que confesó la comodidad que siente en la institución. El volante comentó que llegó con dudas, debido a su pasado reciente en Universitario; sin embargo, se convirtió en el mejor año de su carrera.

“Yo lo siento así (que Alianza es su lugar en el mundo). Cuando llegué en el 2022, llegué sin expectativas y terminó siendo el mejor año de mi carrera, ya que logré mi primer campeonato nacional. Después de una salida abrupta, volví, y en tres meses estar viviendo esto hace que me haga sentir que es mi lugar”, aseguró.