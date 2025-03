La eliminación de Boca Juniors de la Copa Liberadores a manos de Alianza Lima nos dejó varios momentos memorables. Uno de ellos fue el repentino de campo de portero antes de la tanda de penales. Agustín Marchesín dejó el terreno de juego para el ingreso de Leandro Brey. Esta sorpresiva situación llenó de incertidumbre a los jugadores blanquiazules. Al respecto, Pablo Lavandeira contó cómo lo vivió a ras de cancha.

No cabe duda de que esta decisión dejó asombrados a todos los espectadores. Lo primero que pasó por la cabeza de los jugadores, según cuenta Lavandeira, fue que Boca Juniors los había estudiado profundamente y por eso ejecutaron el cambio.

Pablo Lavandeira cuenta cómo se vivió el cambio de portero de Boca Juniors

En una reciente entrevista con la periodista Darinka Zumaeta para el programa 'Al Volante', Pablo Lavandeira admitió que fue raro observar la salida de Marchesín. Si bien provocó cierta angustia, todo terminó siendo una improvisación del elenco de Fernando Gago.

"Yo lo que veo es que entra un arquero y sale otro. Pensé que esta gente había hecho todo un estudio de los pateadores nuestros, que vieron 30 videos de cada uno de nosotros. Ahí es donde entra un estado de nerviosismo, de decir qué hacer ahora, si es que realmente hubo tanto estudio. Al final, resulta que todo fue una improvisación. Fue muy raro", contó.

¿Qué dijeron los jugadores de Alianza Lima sobre el cambio de portero de Boca Juniors?

Uno de los que se pronunció sobre el cambio de portero de Boca Juniors fue Guillermo Viscarra. El guardameta de Alianza Lima señaló que Marchesín es un gran portero y además, resaltó que a él no le hubiese gustado salir antes de una tanda de penales.

"Me sorprendió el cambio de arquero. A mí, particularmente, no me gustaría que me pase", señaló. Creo que Marche es un arquerazo. Hizo un muy buen partido allá, hizo un muy buen partido acá. Quién sabe qué hubiera pasado"