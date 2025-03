Corinthians no logró avanzar en la Copa Libertadores 2025, luego de ser eliminado por Barcelona SC con un marcador global de 3-2. La derrota en el partido de ida, donde el ‘Timao’ perdió 3-0, resultó determinante para quedar afuera de la fase de grupos del torneo y avanzar a la Copa Sudamericana. En la vuelta, a pesar de ganar el partido y mostrar un esfuerzo notable, el equipo no pudo revertir la situación y se despidió de la competición continental.

En conferencia de prensa, Ramón Díaz, director técnico del cuadro brasileño, expresó su descontento por el desenlace y subrayó la importancia de André Carrillo en el equipo. Para el estratega argentino, la ausencia de la ‘Culebra’, así como de otros jugadores titulares, fue determinante para la eliminación de su equipo del máximo torneo de clubes del continente.

El impacto de la ausencia de André Carrillo

Para Ramón Díaz, la ausencia de André Carrillo en el partido de ida contra Barcelona de Ecuador fue un factor que el equipo sintió en el campo y que fue crucial en la llave. Según el ‘Pelado’, el jugador peruano, quien fue recientemente convocado a la Bicolor para los próximos partidos por Eliminatorias, tiene jerarquía, algo que le faltó a su equipo para evitar la caída por 3 a 0.

“No son excusas, pero por ahí en el partido de ida no jugaron Martínez, Carrillo ni Raniele en la mitad de la cancha. Son jugadores de mucha jerarquía y nos faltaron en el equipo, que lo sintió. Lo que pasó tiene que servir de experiencia para lo que viene. Esto tiene que hacer crecer al club, a los hinchas, a nosotros”, indicó el estratega.

“La Libertadores es muy dura, muy difícil, por eso estamos dolidos porque tuvimos muchas chances de pasar, porque habíamos ganado el primer partido, no jugando bien, pero pudimos pasar. Y hoy no pudimos dar la satisfacción. Estoy dolorido por esto”, aseveró.

La estrategia fallida en el partido de ida

Ramón Díaz también hizo una autocrítica sobre el desempeño del equipo en el partido de ida en Ecuador, donde no alineó a André Carrillo y otros jugadores clave. “Es una lástima que Corinthians por ser un equipo grande no juegue la Libertadores, porque realmente se ve el estadio, la gente que tiene. Es una lástima que no sea partícipe”, afirmó.

“Estábamos todos entusiasmados por clasificar a la Libertadores (fase de grupos). El grupo hizo un esfuerzo enorme para jugarla. La verdad es que estamos dolidos porque realmente tenemos un gran equipo, pero todos fallamos en Ecuador. La ventaja era importante, pero hoy (ayer) el grupo demostró que tiene carácter, determinación, pero no conseguimos lo que queríamos”, añadió.