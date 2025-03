Denuncian irregularidades dentro de la Federación Deportiva Peruana de Gimnasia

Un temblor que viene durando más de 130 días sacude dentro de la Federación Deportiva Peruana de Gimnasia (FDPG). Carlos Suárez, director de Gimnasia Artística Femenina y presidente de la Asociación Deportiva Deporclub, denunció en La República que dentro de la FDPG se vienen desarrollando algunas irregularidades. El pasado 25 de octubre se desarrollaron las elecciones para conocer a la nueva junta directiva de la FDPG; sin embargo, hasta la fecha no hay un reconocimiento oficial como ganadora a la única lista que se presentó, la cual viene ejerciendo poderes y utilizando recursos económicos de los talleres que se generan.

“Las elecciones, celebradas en octubre pasado, no han sido reconocidas ya que se encontraron algunas irregularidades que no se han podido subsanar. Les han dado varias oportunidades (en un principio 10 días) y aún no se regulariza. Hemos intervenido y solicitamos al IPD que ponga un grupo de trabajo y convoque a nuevas elecciones”, solicitó Suárez, quien además aseguro que personas naturales vienen utilizando el nombre de la FDPG para usar sus cuentas bancarias y recibir el dinero de la inscripción de talleres y cursos que deben ir a dicha federación.

“Esta junta directiva que fue electa, pero no reconocida, no tiene los poderes para utilizar los fondos de la federación. Ellos han puesto sus cuentas a nombres de personas naturales para recolectar los fondos, como academias y cursos, que hace la federación, pero esos fondos están yendo a una cuenta de persona natural. Eso es algo extraño e irregular”, añadió.

El mandamás de la Asociación Deportiva Deporclub también negó que tenga algo contra la lista ganadora, ya que todo es un tema institucional y legal donde el IPD detectó algunas irregularidades que no se han subsanado.

“Nosotros, como miembros de base, detectamos estas irregularidades y las comunicamos al IPD, cumpliendo con nuestra responsabilidad. Es absolutamente falso que nosotros, como asociaciones deportivas, o que yo, a título personal, tenga algo en contra de alguno de sus miembros de la única lista que se presentó en el proceso eleccionario. Esto es un asunto netamente institucional y legal, donde el IPD ha determinado la existencia de irregularidades al no cumplir estricta y legalmente con lo que determina los estatutos de la FDPG, dándoles todas las oportunidades al comité electoral o a la FDPG de subsanarlas, pero a la fecha no han podido hacerlo”, declaró Suárez.

Cabe mencionar que el grupo de trabajo ganador es comandado por Lucilda Infante, quien fue elegida para el periodo 2025-2028. Durante el 2021-2024 ocupó el cargo de secretaria de la FDPG y para este ciclo olímpico se postuló con su propia lista la cual salió electa. Carlos Suárez también se presentó a las elecciones, pero su grupo de trabajo fue tachado ya que dos personas no presentaban los requisitos mínimos.