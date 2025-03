Alianza Lima realizó una histórica campaña en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2025. Si bien las dirigidas por Paulo Milagres no lograron quedarse con el título, el solo hecho de adjudicarse el subcampeonato les permitió conseguir uno de los boletos para el próximo Mundial de Clubes. Ante lo acontecido, Cenaida Uribe, jefa de equipo del club íntimo, reveló que el accionar de su institución generó gran repercusión en territorio brasileño.

En su llegada al país, la exvoleibolista se tomó un momento para responder a los que criticaron al equipo peruano por tener como principal objetivo la medalla de bronce. Asimismo, indicó que en Brasil se encuentran desesperados porque se quedaron sin un cupo a la justa mundialista.

Cenaida Uribe revela que brasileños están en shock tras campaña de Alianza Lima

"Contentas por esta clasificación al Mundial que es importante para nosotros. Encontramos un equipo que entregó todo en los partidos, seguramente pagamos el tema de jugar cinco días seguidos. Acá en Lima jugamos un partido a la semana, allá fueron cinco días y el último fue muy cansado. Lo importante es que se logró el pase al Mundial, que inicialmente era algo impensado", manifestó en diálogo con Radio Ovación tras perder 3-0 la final ante Dentil Praia.

Con relación a los objetivos logrados, que superaron las expectativas, Uribe reveló que los clubes brasileños no esperaban quedarse sin uno de los boletos para el Mundial de diciembre.

"Ayer viste lo que era la realidad de Praia. No nos han regalado nada, nos lo hemos ganado en la cancha. Yo no vendo humo, soy realista. Pasó lo que pasó, que nadie se explica cómo. Los equipos brasileños están en shock ahorita. El equipo Minas, que no pudo clasificar, está desesperado. Entonces, yo no vendo humo. Yo pude salir de acá y decir que podemos campeonar, pero hay que ser realistas. Un segundo lugar es meritorio", indicó.

"Son solo ocho clubes que van a participar en el Mundial, hemos estado acostumbrados a que vayan equipos de Brasil de parte de Sudamérica, pero nosotros trabajamos en base. Tomemos conciencia de que sí se pueden hacer las cosas", concluyó.

¿Cuándo jugará Alianza Lima el Mundial de Clubes de Vóley 2025?

De acuerdo al periodista Marcello Merizalde, de Movistar Deportes, el Mundial de Clubes de Vóley 2025, en el que participará Alianza Lima, se jugará del 8 al 14 de diciembre del 2025. Además, el torneo se llevará a cabo en Taiwán.

¿Cómo fue el camino de Alianza Lima en el Sudamericano de Vóley 2025?

A continuación, repasa todos los partidos que Alianza Lima tuvo que disputar en el Sudamericano de Vóley 2025 para alcanzar un cupo en el próximo Mundial.