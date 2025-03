[LINK GRATIS, EN VIVO] ¿A qué hora juegan Real Madrid vs Atlético Madrid por la Champions League?

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO Y EN DIRECTO por la Champions League? El duelo, válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa de Europa, se disputará este miércoles 12 de marzo desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Riyadh Air Metropolitano y será transmitido por la señal de ESPN y Disney Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la previa, el minuto a minuto y el video de los goles en la web de La República Deportes.

Previa de Atlético de Madrid vs Real Madrid por Champions League 15:37 ¿Dónde ver Atlético de Madrid vs Real Madrid? La transmisión del derbi entre colchoneros y merengues estará a cargo del canal ESPN. 14:17 Mbappé enciende las alarmas A menos de un día para el Atlético vs Real Madrid, el estado físico de Kylian Mbappé preocupa a los hinchas. El jugador no entrenó a la par con sus compañeros y podría ser baja para este partido de Champions League. Foto: AFP 12:35 ¿Cuándo juega Atlético de Madrid vs Real Madrid? El partido de vuelta por los octavos de final de la Champions League se disputará este miércoles 12 de marzo. 12:16 Tchouaméni declaró en la previa del Atlético vs Real Madrid El mediocampista Aurélien Tchoauméni calificó como "complicado" el partido de vuelta contra el Atlético, pero aseguró que sus compañeros están listos. Foto: Real Madrid 10:12 Atlético de Madrid va por la remontada ante el Real Madrid Tras caer 1-2 en la ida, el equipo colchonero tendrá que encontrar soluciones como local para remontar la serie contra los merengues. Foto: AFP

¿A qué hora juega Real Madrid vs Atlético de Madrid?

El derbi de España entre Real Madrid vs Atlético de Madrid está programado para las 3.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española). Revisa la guía de horarios para otros países.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Atlético de Madrid?

En Sudamérica, el Real Madrid vs Atlético de Madrid será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus.

Árbitro del Real Madrid vs Atlético de Madrid

Conoce la terna arbitral designada por la UEFA para el derbi español entre Real Madrid vs Atlético de Madrid.

Principal: Szymon Marciniak

Asistente 1: Tomasz Listkiewicz

Asistente 2: Adam Kupsik

Cuarto árbitro: Paweł Raczkowski

VAR: Tomasz Kwiatkowski

AVAR: Bastian Dankert.

¿Dónde ver Real Madrid vs Atlético de Madrid ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs Atlético de Madrid, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.