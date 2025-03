Universitario se impuso 2-0 a Sport Boys por la quinta jornada del Torneo Apertura 2025 en el Estadio Nacional, recinto que contó con la presencia de ambas hinchadas. Martín Pérez Guedes y Edison Flores anotaron los únicos goles del encuentro. Con este resultado, los cremas sumaron su tercera vitoria y se ubicaron en la cuarta posición de la tabla. Uno de los futbolistas que jugó este encuentro fue Luis Urruti, quien ingesó en el segundo tiempo.

El actual jugador de la Misilera, con pasado en Universitario, fue enfático en señalar que ela derrota pasó más por errores de ellos que por la propuesta del cuadro crema. Asimismo, aseguró que no pudieron anotar debido a la actuación del portero Sebastián Britos.

¿Qué dijo Luis Urruti tras el Universitario vs Sport Boys?

"Lamentablemente sabemos que contra los equipos grandes no podemos tener errores. En los dos goles hubieron errores y lo pagamos caro. Hay equipo para pelear. Sabemos que si queremos pelear por algo importante, que es lo que quiere todo el grupo, estos errores no los podemos tener. Se jugó bien, pero nos quedamos con eso nomás. Tenemos que seguir mejorando, no podemos tener estos errores. Se dejó todo en la cancha", declaró a ras de cancha tras el partido.

El extremo uruguayo aseguró que Sebastián Britos fue la figura del partido y que los 2 goles del elenco estudiantil llegaron por errores que cometieron.

"Sí (la derrota pasa más por errores propios que por méritos del rival), por algo fue la figura Britos. Tuvimos 2 errores, lo pagamos y no pudimos concretar nosotros. El arquero fue figura. Hay que seguir, hay equipo para pelear cosas importantes", apuntó.