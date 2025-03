Ángel Correa no podrá participar en los próximos encuentros del Atlético de Madrid. El delantero argentino recibió una tarjeta roja durante el partido contra el Getafe y, tras su expulsión, profirió insultos graves hacia el árbitro Cuadra Fernández, quien documentó las declaraciones del jugador en el acta del encuentro.

Debido a la gravedad de la falta disciplinaria en la que incurrió el futbolista colchonero, el castigo que le correspondería sería de al menos cuatro partidos sin jugar en las competencias nacionales del fútbol español. Esto implica que el jugador se perdería los dos enfrentamientos programados contra el Barcelona, tanto en LaLiga como en la Copa del Rey.

¿Qué le dijo Ángel Correa al árbitro Cuadra Fernández?

En su informe arbitral del partido, el colegiado escribió el siguiente reporte: "En el minuto 88, el jugador Correa Martínez, Ángel Martín fue expulsado por el siguiente motivo: realizar una entrada a un adversario en la disputa del balón con uso de fuerza excesiva. Tras mostrarle la tarjeta roja dicho jugador se dirigió a mí en los siguientes términos "Hijo de mil p..., cag... La c.. de tu m...".

Las palabras vejatorias vertidas por Correa representan una infracción al artículo 94 del reglamento general de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que castiga "insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas. Insultar, ofender o dirigirse en términos o actitudes injuriosas al árbitro principal, asistentes, cuarto árbitro, directivos o autoridades deportivas, salvo que constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos".

Ángel Correa se disculpa con árbitro al que insultó: "Estaba muy caliente"

Tras el revuelo generado, Ángel Correa se pronunció desde sus redes sociales para disculparse con el agraviado y explicar a qué se debió la furibunda reacción que lo metió en este bochornoso problema.

"Quiero pedir perdón al colegiado Guillermo Cuadra Fernández por mi reacción tras la expulsión. Mi respeto hacia los árbitros es total y esta reacción no es propia de mí. Estaba muy caliente por dejar al equipo con diez en un momento tan delicado y he reaccionado de la peor forma. Espero que acepte mis más sinceras disculpas. También quiero disculparme con mis compañeros y técnicos y con nuestra afición por una acción que no debería haber realizado y que nos ha costado muy caro", escribió el argentino en X.