El próximo 20 de marzo, Perú recibirá a Bolivia en este reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La selección peruana se juega sus últimas chances de seguir con vida en este proceso clasificatorio, ya que se encuentra en el fondo de la tabla con solo 7 puntos. Este sábado 8 de marzo, Óscar Villegas, técnico de La Verde, anunció mediante una conferencia de prensa su lista de convocados, nómina en la que destaca el portero de Alianza Lima Guillermo Viscarra.

El estretaga de la selección boliviana aseguró que ha venido estudiando la actuación de la selección peruana y también precisó que no se guadará nada ante la Bicolor para el partido en Lima.

¿Qué dijo el DT de Bolivia para el partido ante Perú por las Eliminatorias?

"Hemos estado siguiendo lo que hace Perú de local, lo que ha hecho en esta y en otras eliminatorias ante Bolivia. Con los convocados que tengamos vamos a delinear un plan de partido", dijo en una parte de la rueda de prensa.

Al ser consultado por los 3 jugadores que están en capilla y si piensa guardarlos para el siguiente cotejo ante Uruguay, Villegas señaló que no guardará a ningún futbolista. Por el contrario, indicó que pondrá lo mejor que tiene para este duelo con la Blanquirroja.

"No (vamos a guardar jugadores), si alguno no llega en el entrar al equipo, no va a ser porque lo estamos cuidando. Vamos a poner todo lo mejor que tengamos ante Perú y, como nos hemos manejado desde un inicio acá, consideramos que lo que va a pasar va a ser positivo, para bien. Si no vamos a contar con alguno que por ahí tenga que sufrir una segunda amarilla y no estar frente a Uruguay, será porque hay alguien que está esperando su momento y hará el partido de su vida", declaró.

"Ahí entra lo que analizamos de Ibáñez, cómo jugaba en Cienciano, su último equipo. Cómo planteaba sus planteles o sus estrategias, etc. De ambos técnicos hacemos un seguimiento. Pero no solo de los DT, sino que lo que habitualmente vienen haciendo las selecciones, lo que viene haciendo Perú en esta eliminatoria de visitante, pero también analizamos lo que ha hecho de local antes", acotó.