Wilmer Aguirre volvió a referirse a su salida de Alianza Lima. Como se recuerda, el popular 'Zorrito' volvió a tienda blanquiazul y fue bicampeón en las temporadas 2021 y 2022. Luego de esta gran hazaña, el delantero quería seguir en la institución íntima, pero la dirección técnica, la cual estaba liderada por Guillermo 'Chicho' Salas en ese entonces, no lo tenía entre sus planes para la siguiente campaña.

Esta decisión tomó por sorpresa a Aguirre, puesto que entendía que iba a seguir en Alianza al menos un año más. Tiempo después, ha decidido romper su silencio sobre este hecho y reveló por qué no se quedó en el club. Asimismo, respaldó las declaraciones de Jefferson Farfán, quien en su momento dijo que 'Chicho' no se comportó bien con algunos jugadores.

¿Qué dijo Wilmer Aguirre sobre 'Chicho' Salas y su salida de Alianza Lima?

En una reciente entrevista para el programa 'La Fe de Cuto', Wilmer Aguirre explicó qué fue lo que pasó para no quedarse en Alianza Lima. El 'Zorrito' confesó que se enteró que no iba a seguir por Instagram. Además, no se quedó con un buen concepto sobre Guillermo Salas.

"Yo regresé de entrenar y en el Instagram de Alianza Lima vi que me estaban despidiendo del club. Al rato me llamó Jefferson (Farfán) y me preguntó por qué no había aceptado y le dije que porque no me habían llamado (...) Después de eso te vas enterando más cositas. No sé qué le pasó a 'Chicho' porque yo lo consideraba un amigo", declaró en conversación con 'Cuto' Guadalupe.

¿Qué había declarado Jefferson Farfán sobre 'Chicho' Salas?

En uno de los programas de 'Enfocados', Jefferson Farfán señaló que Salas no se había comportado de la mejor manera con varios futbolistas de Alianza. Esto lo dejó decepcionado porque, según contó, el DT había prometido a varios que se iban a quedar en el club, entre ellos a Wilmer Aguirre.

"Aparte de ser entrenador, nosotros teníamos una amistad. Hemos jugado muchos años juntos. Se comportó [...] con compañeros cercanos, como Ramos, Arley, Ballón y el 'Zorro' Aguirre, eso fue lo que más me dolió, porque él era muy cercano al 'Zorro'", sostuvo en su momento.