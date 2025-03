Continúa la polémica en Millonarios FC. En los últimos días, se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de los embajadores donde analizaron los malos resultados deportivos de la temporada 2024, en el que no consiguieron títulos, ni mucho menos clasificación a la Copa Libertadores de esta edición. Tras esto, uno de los máximos directivos del cuadro colombiano, Gustavo Serpa, arremetió fuerte contra Radamel Falcao y otros delanteros ante los reclamos de los accionistas minoristas.

"Quedamos a un gol de la final en el partido contra Pasto, ya sabemos qué pasó en ese partido. ¿Usted cree que yo soy el responsable de que Falcao no la metiera en 3 oportunidades que tuvo? ¿O nosotros somos los responsables de armar una nómina y que quede primera en la reclasificación (del semestre)? De eso somos responsables, de ser competitivos, pero no podemos responder que jugadores de alto calibre como Falcao, como 'Leo' Castro, como Montero, como Juan Pablo Vargas, grandísimas inversiones que ha hecho este club, no tengan el 'performance' adecuado el último partido", respondió Serpa en la reunión virtual y fue el fragmento que se viralizó en redes sociales y medios de comunicación. Tras esto, la respuesta de Radamel Falcao no se hizo esperar.

¿Qué dijo Radamel Falcao sobre las palabras de Gustavo Serpa, directivo de Millonarios FC?

Hoy domingo 2 de marzo, luego de la victoria ante Tolima por la séptima fecha de la Liga BetPlay I-2025, Radamel Falcao declaró ante la prensa y se mostró muy golpeado ante las palabras del directivo de Millonarios FC.

"Ha sido una semana difícil para mi familia y para mí. Una semana de reflexión, de meditar las situaciones y creo que va a seguir siendo así los próximos días", empezó declarando el máximo goleador de la selección colombiana.

Tras estas palabras, el 'Tigre' se refirió al partido que enfrentarán ante Once Caldas por el pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025: "Lo más importante es mi compromiso con el club, la institución, los jugadores y la hinchada que siempre ha estado apoyándome”.