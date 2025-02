Uno de los baluartes en Alianza Lima para la histórica clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores 2025 ante Boca Juniors en La Bombonera fue Carlos Zambrano, quien con su seguridad en la saga resistió los embates del ataque xeneize en el duelo en Argentina. Sin bien la hazaña de los íntimos no tiene precedentes, el 'Káiser' no festejó desmedidamente por su pasado en el Azul y Oro. Es más, tuvo un noble gesto con Luis Advíncula luego de consumarse la eliminación del equipo argentino.

El defensor de la selección peruana, tras superar a Boca Juniors por la vía de los penales, enfrentará a Deportes Iquique la próxima semana por un cupo a la fase de grupos del torneo Conmebol. Sin embargo, antes, este sábado 1 de mazo, visitará a Sporting Cristal en el Estadio Nacional por la fecha 4 de la Liga 1 2025. En ese contexto, se refirió a la labor del 'Pipo' en la confianza del plantel para gestar la hazaña ante el Xeneize.

Carlos Zambrano destaca la confianza que tiene Gorosito en los jugadores de Alianza Lima

En entrevista para el programa 'Al ángulo', el 'León' destacó la fuerte mentalidad que tiene el equipo íntimo para superar llaves complicadas como la que tuvo ante Boca Juniors. Esa confianza, expresó Zambrano, la otorgó Néstor Gorosito, quien siempre los motiva a ser mejores en el campo.

"Mi mentalidad está muy arriba. No me importa lo que piensen los demás, si me critican o no. Un partido bueno o malo lo tiene cualquiera. El 'profe' (Gorosito), ni bien llegó, recibió muchas críticas de la prensa y hoy en día los resultados están hablando por sí solos. Él confía mucho en nosotros y siempre nos menciona que podemos pelearle a cualquier equipo. Lo comentó en las entrevistas antes de enfrentar a Boca Juniors después de pasar ante Nacional de Paraguay. La Bombonera iba a ser duro, pero igual confiaba en nosotros y sabía que íbamos a clasificar. Ese envión anímico nos llena de confianza y en el campo lo reflejamos. Podemos cometer errores, pero el 'profe' nos sigue apoyando", detalló.

Carlos Zambrano tuvo enorme gesto con Luis Advíncula tras eliminación de Boca Juniors

Un video grabado desde una tribuna de La Bombonera no solo captó la algarabía blanquiazul y la tristeza xeneize por el penalti errado por Alan Velasco, sino también la reacción de Luis Advíncula en el medio campo. El 'Rayo' se tiró al piso con las manos en el rostro. Esa situación fue vista por Carlos Zambrano, quien levantó del piso a su compañero de la selección peruana y lo consoló con un abrazo y unas palmadas en la cabeza.

Como se recuerda, ambos futbolistas peruanos compartieron vestuarios en Boca Juniors entre 2021 y 2022, en que consiguieron el título en torneos como la Copa Argentina y la Supercopa. Asimismo, Zambrano y Advíncula son habituales convocados a la Bicolor.