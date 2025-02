Alianza Lima continúa con los festejos luego de su histórico triunfo ante Boca Juniors en la Bombonera. Si bien los dirigidos por Néstor Gorosito cayeron en los 90 minutos, en la tanda de penales registraron un accionar perfecto y eliminaron al gigante argentino en la fase previa de la Copa Libertadores.

Después de la atajada del arquero Guillermo Viscarra, los futbolistas blanquiazules celebraron en pleno campo de juego; sin embargo, la alegría también se hizo presente en las redes sociales.

Alianza Lima y su picante mensaje tras eliminar a Boca

En su cuenta de Twitter, Alianza Lima publicó un video de la alegría presente en su plantel en los vestuarios de la Bombonera. No obstante, lo más llamativo fue la frase que utilizaron para acompañar el clip.

"Y sí, Pipo, fue puro biri biri", fue el mensaje alusivo a unas declaraciones que expresó el entrenador Néstor Gorosito previo a la revancha entre íntimos y xeneizes.

¿Qué dijo Gorosito sobre la Bombonera previo al triunfo de Alianza Lima?

“Es todo un biri biri esto de la cancha, es un mito. No pasa nada con eso, la gente no entra a la cancha. Para mí es todo 'sanata'. Después, si Zeballos hace una bicicleta y la clava al ángulo es virtud del jugador, no de la cancha”, mencionó hace algunos días el DT argentino.

Por otra parte, al ser consultado después de la victoria de sus dirigidos, el popular ‘Pipo’ volvió a reafirmarse en sus declaraciones sobre la influencia de un campo de juego en un partido.

“Yo entro a la cancha y puede no haber nadie o un millón de personas. Es el contrario y la pelota. A Boca lo hicieron grande los equipazos que ha tenido. A la cancha entran los jugadores porque si no un equipo tendría que ganar todos los partidos y eso no sucede. Puedo ir al Maracaná y jugar mal o bien, pero no por el estadio o la gente. Nos daban por muertos antes de jugar, en el fútbol no se puede predecir”, indicó en conferencia de prensa.

¿Cuándo juega Alianza con Iquique?

Alianza Lima definirá su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Deportes Iquique de Chile. El partido de ida tendrá lugar entre el 4 y 6 de marzo en suelo sureño, mientras que la revancha se llevará a cabo entre el 11 y 13 de marzo en el Alejandro Villanueva.