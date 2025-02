Guillermo Viscarra se apoderó de todos los reflectores luego de la histórica clasificación de Alianza Lima en Copa Libertadores. El portero de la selección boliviana no solo se lució durante los 90 minutos de juego, también se convirtió en el héroe de la jornada al atajarle el último penal a Boca Juniors en la Bombonera.

El experimentado arquero arribó a la institución victoriana como uno de los grandes refuerzos de la temporada. Además, a nivel de selecciones, es uno de los más destacados de su país en las Eliminatorias 2026 y, hace algunos meses, le atajó un lanzamiento desde los 12 pasos a la estrella brasileña Neymar.

Estrategia de Viscarra en los penales entre Alianza Lima y Boca Juniors

Luego de su atajada a Alan Velasco, la cual garantizó la presencia de Alianza Lima en la fase 3 de la Copa Libertadores, el popular ‘Billy’ fue abrazado por todos sus compañeros. En medio de las celebraciones del plantel íntimo, en redes sociales se difundió la estrategia que aplicó Guillermo Viscarra para la tanda de penales: utilizó un papelito para anotar el lugar donde lanzarían la pelota los jugadores de Boca Juniors.

Dicho accionar recordó lo que hizo el histórico portero Jens Lehmann en el Mundial 2006. En aquella competición, el guardameta alemán también contó con una ‘ayuda memoria’ que le permitió adivinar 2 ejecuciones de los argentinos. Su estrategia fue determinante para eliminar en cuartos de final al equipo albiceleste.

Papelito de Viscarra en la tanda de penales entre Alianza Lima y Boca Juniors. Foto: Twitter/Fanáticos del Fútbol

Viscarra sorprendido por el cambio de arquero en Boca Juniors para los penales

Por otra parte, al finalizar el cotejo, Viscarra se pronunció sobre el cambio de arquero que realizó Fernando Gago para la definición por penales entre Alianza Lima y Boca Juniors.

“Me sorprendió. A mí, particularmente, no me gustaría que me pase porque creo que ‘Marche’ es un arquerazo. ¿Quién sabe lo que hubiera pasado? (...) Creo que todos los arqueros no esforzamos para llegar a esos momentos de, realmente, ayudar al equipo. Es un momento que, como arquero, tienes mucha importancia para decidir el partido. Uno prefiere siempre asumir ess responsabilidad. Ellos tomaron sus decisiones y les pudo salir bien, como a muchos equipos que lo hicieron, pero este no fue el caso”, afirmó en diálogo con ESPN.

Penal atajado por Guillermo Viscarra con Alianza Lima