Alianza Lima ha hecho historia este martes 25 de febrero en la Copa Libertadores. Bajo la dirección de Néstor Gorosito, el equipo peruano eliminó a Boca Juniors en La Bombonera en una emocionante tanda de penales, avanzando así a la fase 3 del torneo conmebol. Además, aseguró un lugar en la Copa Sudamericana. Los íntimos y el conjunto argentino empataron 2-2 en el global y todo se definió desde los doce pasos, instancia en la que los blanquiazues se impusieron por 5-4. Tras este resultado, en el Xeneize tomaron una decisión sobre Fernando Gago.

De acuerdo a Germán García Grova, periodista de TyC Sports de Argentina, la dirigencia que comanda Juan Román Riquelme no tiene intenciones de rescindir el contrato de Fernando Gago, pese a quedar eliminado de la Copa Libertadores.

Boca Juniors aún quiere mantener a Fernando Gago tras el Alianza Lima vs Boca Juniors

El comunicador argentino informó que el entrenador de 38 años no ha renunciado y que la dirigencia del Xeneize no tiene intenciones de cortar el vínculo, al menos hasta el momento.

"Fernando Gago no renunció. La dirigencia no quiere echarlo. El plantel no recibió comunicación sobre algún cambio al respecto", escribió en su cuenta oficial de X.

El exjugador del Real Madrid llegó al banquillo de Boca Juniors en octubre del 2024 firmando un contrato hasta diciembre del 2025. En el torneo local, el Xeneize se ubica en la cuarta posición con 14 puntos tras 7 fechas disputadas.

¿Qué dijo Fernando Gago tras eliminación de Boca Juniors ante Alianza Lima?

"Duele el resultado, duele quedar eliminado, es una situación incómoda, pero vamos a seguir trabajando. Hoy el equipo me gustó, hoy el equipo generó muchas situaciones. Tuvimos mucho en campo rival para poder definir el partido y hasta el último minuto tuvimos situaciones, entonces hay que hacer autocrítica, hay que hacerse responsables y a partir de eso seguir trabajando", declaró en conferencia de prensa.

"Es un golpe durísimo. Era una ilusión que teníamos de seguir en la Copa Libertadores. Trabajamos para esto. Desde el dolor y la bronca, es un partido que merecimos ganar, tuvimos muchísimas situaciones para poder aumentar el marcador, pero no se dio. Es una tristeza que tenemos todos por la ilusión que teníamos, pero se sigue trabajando", agregó.