El vital duelo entre Alianza Lima vs Boca Juniors por la fase 2 de la Copa Libertadores 2025 también se vive fuera de las canchas. En tal sentido, Mr. Peet se pronunció sobre la participación de Luis Advíncula y afirmó que el lateral peruano siempre soñó con jugar en La Bombonera, pero con la camiseta blanquiazul.

El encuentro entre los íntimos y xeneizes se presenta como uno de los más importantes en la historia reciente de Alianza Lima, que llega con la ventaja del gol de la ida en Matute. Sin embargo, la presencia de Advíncula en el equipo argentino añade un nivel de complejidad al desafío.

Mr. Peet afirma que el sueño de Advíncula es jugar en La Bombonera, pero con camiseta de Alianza Lima

En su programa de YouTube ‘Madrugol’, Peter Arévalo no escatimó en críticas hacia el lateral de la selección peruana pese a su última anotación ante Aldosivi y mencionó que “Advíncula no es Cafú”. “Así como veo el golazo de Advíncula, también veo el penal que falló con la selección. Y ahora él es mi rival, no es mi compatriota, no es nada. No tengo por qué regalarle flores ni agrandarlo porque, para mí, Advíncula no es Cafú”, señaló.

"El jugador más importante que tuvo Boca (ante Aldosivi), y no porque sea peruano, fue Advíncula. Para los jugadores de Alianza, ¿va a ser extraño jugar contra él? No, porque lo conocen. Paolo Guerrero, Erick Noriega, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Carlos Zambrano lo conocen. No es que Alianza va a enfrentar a Cafú, vamos a enfrentar a Advíncula", expresó Mr. Peet.

Luis Advíncula chocará ante Alianza Lima con la camiseta de Boca Juniors. Foto: difusión

Asimismo, el comentarista contó que será un partido especial para Advíncula, pero por una curiosa razón relacionada con su hinchaje por el equipo íntimo. "Advíncula va a tener sentimientos encontrados porque soñaba jugar en La Bombonera, pero con la camiseta de Alianza Lima, no tengan ninguna duda. Va a ser un partido especial para él. ¿Por qué va a ser especial para Advíncula? Porque, como cualquiera, de niño siempre quiso jugar al fútbol, soñaba con estar en los grandes escenarios: como el Maracaná, La Bombonera, el Monumental de River, en el Centenario, soñaba con jugar un Mundial, pero soñaba hacerlo con la camiseta de Alianza Lima, porque Advíncula es hincha de Alianza. Es el escenario que siempre soñó pero al revés", añadió.

Jefferson Farfán y su inesperada broma a Luis Advíncula

El exfutbolista del Schalke 04, en conferencia de prensa en que fue presentado como imagen de la marca Bitel, respondió que sí ha hablado con el popular 'Rayo' y aseguró que ha demostrado ser un futbolista clave en Boca Juniors.

"Tuve la oportunidad de hablar con él y le dije que ojalá que se lesione y no juegue ese partido (risas) porque le está yendo muy bien y es un jugador muy importante para su club", bromeó. "Yo soy hincha de Alianza Lima y espero que mi equipo pueda hacer historia ante Boca Juniors", añadió Jefferson Farfán.