Al Nassr vs Al Ettifaq EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido con Cristiano Ronaldo y John Durán por la Saudi Pro League?

¿A qué hora juega Al Nassr vs Al Ettifaq EN VIVO por la fecha 21 de la Saudi Pro League? Este viernes 21 de febrero de 2025, desde las 8.00 p. m. (hora de Arabia Saudita), el equipo de Cristiano Ronaldo intentará alargar a seis su racha de victorias consecutivas en la liga local. TNT Sports Premium emitirá el duelo para Argentina, mientras que Azteca Deportes Network lo hará para México. Asimismo, La República Deportes te llevará todas las incidencias de forma totalmente gratuita.

¿Cuándo juega Al Nassr vs Al Ettifaq por la fecha 21 de la Saudi Pro League?

El duelo entre Al Nassr y Al Ettifaq se jugará el viernes 21 de febrero de 2025, en el marco de la jornada 21 de la Saudi Pro League. Este compromiso es clave para las aspiraciones de ambos equipos en la competición. Los dirigidos por Stefano Pioli buscan mantenerse en la lucha por el título, mientras que los de Saad Ali Al Shehri intentan mejorar su posición en la tabla.

El partido tendrá lugar en el Al-Awwal Park, estadio que sirve como fortaleza para el conjunto de Riad. Se espera un ambiente electrizante, con miles de aficionados ansiosos por ver en acción a figuras de talla mundial como Cristiano Ronaldo y Jhon Durán.

¿A qué hora juegan Al Nassr vs Al Ettifaq?

La expectativa por el choque entre Al Nassr vs Al Ettifaq es alta, y los aficionados ya están atentos al horario del encuentro. El partido comenzará a las 8.00 p. m. en Arabia Saudita; sin embargo, si te encuentras en algún país de Latinoamérica o en España, aquí te mostramos una lista con el cronograma en diversas zonas de la región:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 11.00 a. m.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 12.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 1.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 2.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver Al Nassr vs Al Ettifaq EN VIVO?

Para seguir Al Nassr vs Al Ettifaq en vivo, no hay una cadena que se encargue de la transmisión de manera continental; no obstante, TNT Sports Premium llevará todas las incidencias del encuentro para Argentina. En México también podrán vivir este cotejo a través de Azteca Deportes Network, que prepara los mejores análisis para este importante duelo por la liga árabe.

¿Cómo ver Al Nassr vs Al Ettifaq ONLINE y GRATIS?

Para quienes deseen ver el partido por internet, revisen las plataformas streaming de los medios previamente mencionados. Además, si quieres disfrutar del partido sin costo adicional, La República Deportes prepara una cobertura especial, con imágenes y videos exclusivos para que vivas la previa y el minuto a minuto como si estuvieras en el campo de juego.

Al Nassr vs Al Ettifaq: pronóstico

Este partido se perfila como un duelo atractivo con oportunidades para ambos bandos. Al Nassr, con su poderío ofensivo liderado por Cristiano Ronaldo, parte como favorito. Según Forebet, portal web enfocado en pronósticos deportivos, sitúa a los ‘Caballeros del Njad’ con 41% de probabilidades de triunfo, mientras que la visita tiene apenas un 25%. El empate, por su lado, es el segundo resultado con mayores opciones, pues cuenta con 34%.