Al Nassr vs Persepolis EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la Liga de Campeones de la AFC?

¿A qué hora juegan Al Nassr vs Persepolis EN VIVO Y EN DIRECTO por la Liga de Campeones de la AFC? El encuentro, que no contará con la presencia de Cristiano Ronaldo, se disputará este lunes 16 de febrero en el estadio Azadi Stadium y será transmitido por la señal de ESPN y Disney Plus. Asimismo, La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy con la previa, las principales incidencias y el video de los goles.

Al Nassr vs Persepolis: previa del partido

Cristiano Ronaldo no jugará este encuentro tras no ser convocado por el entrenador Stefano Pioli. El estrega italiano decidió darle descanso al astro portugués de cara a los siguentes partidos definitorios que se avecinan. En este encuentro por la Champions League de Asia, Al Nassr requiere una victoria para ascender en la tabla general y mantenerse en los primeros puestos del campeonato. Un triunfo con una amplia diferencia de goles podría colocarlos como líderes en solitario del Grupo B.

En su último partido de la Liga de Campeones de la AFC, el equipo de Cristiano Ronaldo venció 4-0 a Al Wasl y en la Liga Saudí superaron 3-2 a Al Ahli con dos goles de Jhon Durán. Persepolis, por su parte, viene de caer ante Sepahan por la Copa de Irán.

¿A qué hora juegan Al Nassr vs Persepolis?

El Al Nassr vs Persepolis por el Grupo B de la Champions League de Asia se jugará a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países.

México: 10.00 a. m.

Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela: 12.00 m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 1.00 p. m.

España: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Al Nassr vs Persepolis?

En Sudamérica y en México, la transmisión por TV del Al Nassr vs Persepolis estará a cargo de la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus. En España, el duelo se podrá seguir por LaLiga+ y en Estados Unidos por Paramount+.

¿Cómo ver Al Nassr vs Persepolis ONLINE GRATIS?

Si deseas ver el Al Nassr vs Persepolis ONLINE GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, el video de los goles y todos los pormenores del juego.