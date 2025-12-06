HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO el duelo entre Barcelona y Real Betis por LaLiga 2025
Sigue EN VIVO el duelo entre Barcelona y Real Betis por LaLiga 2025     Sigue EN VIVO el duelo entre Barcelona y Real Betis por LaLiga 2025     Sigue EN VIVO el duelo entre Barcelona y Real Betis por LaLiga 2025     
Fútbol Peruano

'Tunche' Rivera no solo brilla en Universitario: delantero sorprendió con sus dotes en la marinera durante su boda

José 'Tunche' Rivera cautivó a los hinchas de Universitario al lucirse bailando marinera en su boda, un momento que se volvió viral en redes sociales.

José 'Tunche' Rivera sorprendió al bailar marinera en el día de su boda. Foto: composición LR
José 'Tunche' Rivera sorprendió al bailar marinera en el día de su boda. Foto: composición LR

José 'Tunche' Rivera sorprendió a los hinchas de Universitario de Deportes al bailar marinera durante el día de su boda. En un video difundido en redes sociales, se puede ver al delantero mostrando sus habilidades en este tradicional baile peruano, acompañado de los aplausos del público que no dudó en animarlo.

Como se sabe, el 'Tunche' y su pareja, Isabel Sifuentes, anunciaron su compromiso el 31 de diciembre de 2024. Tras la celebración de la boda, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, y los hinchas cremas enviaron sus mejores deseos al jugador, quien ha demostrado ser decisivo en momentos clave de la temporada.

PUEDES VER: 'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna

lr.pe

'Tunche' Rivera sorprende a hinchas de Universitario al bailar marinera

En el video, compartido en las historias de Instagram de Ana Siucho, exesposa de Edison Flores, se puede ver cómo el atacante de Universitario demuestra que no solo destaca en el fútbol, sino también en el baile.

PUEDES VER: Reimond Manco minimiza que Universitario no haya comprado a Jairo Vélez: "No es como si Polo se fuera a Alianza

lr.pe

'Tunche' Rivera seguirá en Universitario?

A pesar de haber sido clave en varios momentos de la Liga 1, el 'Tunche' no logró consolidarse como titular en el equipo, lo que ha generado rumores sobre su posible salida del conjunto crema. No obstante, según información proporcionada por el periodista Gustavo Peralta, en la institución están preparando una mejora salarial que permitiría extender su estadía más allá de 2026.

“Seguramente Universitario ofrezca pronto una mejora y extensión de contrato. Sigue firma la decisión de no prestarlo”, mencionó a través de su cuenta de X.

larepublica.pe
Notas relacionadas
Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver la ida de la gran final de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver la ida de la gran final de la Liga Femenina 2025

LEER MÁS
'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna

'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna

LEER MÁS
Jairo Vélez deja Universitario para irse a Alianza Lima: llegó a un acuerdo total con los íntimos para ser nuevo refuerzo del 2026

Jairo Vélez deja Universitario para irse a Alianza Lima: llegó a un acuerdo total con los íntimos para ser nuevo refuerzo del 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver la ida de la gran final de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver la ida de la gran final de la Liga Femenina 2025

LEER MÁS
'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna

'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna

LEER MÁS
¿Qué pasa si Alianza Lima empata frente a Sporting Cristal?: así se define al rival de Cusco FC en la final de los playoffs de la Liga 1

¿Qué pasa si Alianza Lima empata frente a Sporting Cristal?: así se define al rival de Cusco FC en la final de los playoffs de la Liga 1

LEER MÁS
Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal del partido de vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal del partido de vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Fútbol Peruano

Prensa internacional elogia a 'Pol Deportes' tras su debut como narrador en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Los sueños se cumplen"

Paolo Guerrero responde con sarcásticos gestos tras provocación de hinchas de Sporting Cristal

Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025