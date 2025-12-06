José 'Tunche' Rivera sorprendió a los hinchas de Universitario de Deportes al bailar marinera durante el día de su boda. En un video difundido en redes sociales, se puede ver al delantero mostrando sus habilidades en este tradicional baile peruano, acompañado de los aplausos del público que no dudó en animarlo.

Como se sabe, el 'Tunche' y su pareja, Isabel Sifuentes, anunciaron su compromiso el 31 de diciembre de 2024. Tras la celebración de la boda, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, y los hinchas cremas enviaron sus mejores deseos al jugador, quien ha demostrado ser decisivo en momentos clave de la temporada.

En el video, compartido en las historias de Instagram de Ana Siucho, exesposa de Edison Flores, se puede ver cómo el atacante de Universitario demuestra que no solo destaca en el fútbol, sino también en el baile.

'Tunche' Rivera seguirá en Universitario?

A pesar de haber sido clave en varios momentos de la Liga 1, el 'Tunche' no logró consolidarse como titular en el equipo, lo que ha generado rumores sobre su posible salida del conjunto crema. No obstante, según información proporcionada por el periodista Gustavo Peralta, en la institución están preparando una mejora salarial que permitiría extender su estadía más allá de 2026.

“Seguramente Universitario ofrezca pronto una mejora y extensión de contrato. Sigue firma la decisión de no prestarlo”, mencionó a través de su cuenta de X.