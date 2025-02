Paraguay vs Uruguay Sub 20 EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 4 del hexagonal final del Sudamericano 2025?

Paraguay vs Uruguay Sub-20 es uno de los partidos más emocionantes del hexagonal final del Sudamericano Sub-20. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Paraguay vs Uruguay Sub-20 es uno de los partidos más emocionantes del hexagonal final del Sudamericano Sub-20. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

¿A qué hora juega Paraguay vs Uruguay Sub-20 EN VIVO por el Sudamericano 2025? El duelo entre la Celeste y la Albirroja se llevará a cabo el jueves 13 de febrero de 2025 a partir de las 4.00 p. m. (hora local de Venezuela) y a las 5.00 p. m. (hora en Uruguay y Paraguay). DSports es el medio oficial para la transmisión del torneo en Sudamérica, al igual que en su página de streaming, DGO. Por su parte, La República Deportes hará una cobertura especial de todas las incidencias del compromiso.

¿Cuándo juega Paraguay vs Uruguay Sub 20 por el hexagonal del Sudamericano 2025?

El partido entre Paraguay y Uruguay, válido por la fecha 4 del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 2025, se disputará el jueves 13 de febrero de 2025. Este enfrentamiento es crucial para ambos equipos, ya que definirá sus posibilidades de clasificación al próximo Mundial Sub 20. El hexagonal final es una fase muy exigente, y este partido podría ser determinante en las aspiraciones de las selecciones.

¿A qué hora juega Paraguay vs Uruguay Sub 20?

Paraguay vs Uruguay Sub 20 se llevará a cabo a las 4.00 p. m. (hora local de Venezuela) y a las 5.00 p. m. (hora en Uruguay y Paraguay). Si vives en otro país y no quieres perderte ninguna emoción, a continuación te brindamos una lista con el cronograma para los países de Latinoamérica y España:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 3.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 4.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Paraguay vs Uruguay Sub 20 EN VIVO?

Para los seguidores que deseen ver el partido en vivo, varias opciones están disponibles. DSports es la opción principal, pues es la señal que se encarga de emitir todo el evento a cada rincón del continente. Asimismo, en Uruguay se podrá ver a través de otras señales, como TV Ciudad, Nuevo Siglo, TCC, Montecable y FLOW.

¿Cómo ver Paraguay vs Uruguay Sub 20 ONLINE y GRATIS?

Para aquellos que no cuentan con acceso a los canales mencionados anteriormente, existen alternativas online para ver el partido de forma gratuita. DGO, la plataforma de streaming de DirecTV, transmitirá el cotejo, mientras que AUFTV también te llevará todas las incidencias a cambio de una suscripción especial para el torneo.

Por otra parte, si quieres seguir el duelo totalmente gratis, podrás hacerlo a través de La República Deportes, que prepara una cobertura especial del partido. Aquí podrás conocer todos los detalles de la previa, con imágenes y videos, así como del minuto a minuto de este gran compromiso.

Tabla de posiciones del hexagonal final del Sudamericano Sub-20