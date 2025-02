La liga mexicana asombró a todo el mundo con sus recientes fichajes, entre los que se destaca el colombiano James Rodríguez. Uno de los equipos que aprovechó el mercado de pases fue Monterrey: los Rayados sorprendieron al anunciar la contratación del español Sergio Ramos; sin embargo, no conformes con esto, también tenían la intención de sumar entre sus filas a Kevin Serna.

El recordado exatacante de Alianza Lima, que fue comprado por el Fluminense de Brasil, recibió una millonaria oferta para trasladarse a la Liga MX. De acuerdo a la Agencia RTI Esporte, el equipo comandado por Martín Demichelis buscó quedarse con los servicios del veloz futbolista.

Kevin Serna recibió millonaria oferta de México

El gigante de la Liga MX puso sobre la mesa una cifra cercana a los 1.5 millones de dólares por el 50% del pase del jugador; sin embargo, esta propuesta fue rechazada por 'Flu'.

"En primer lugar, Fluminense recibió y rechazó la propuesta hecha por Monterrey de México para contratar a Kervin Serna. El peruano naturalizado colombiano estaba en la lista de refuerzos solicitados por el técnico Martín Demichelis para la temporada 2025 (...). La Agencia RTI Esporte constató que los 1.5 millones de dóalres (8.6 millones de reales) ofrecidos por el 50% de los derechos económicos del delantero de 27 años no atrajeron a la directiva tricolor en el mercado de fichajes. El jugador y su agente, Narciso Algamin, se reunieron personalmente con la directiva y fueron informados de la negativa", detallaron.

En ese sentido, el citado medio remarcó que el 'Flu', escuadra que se prepara para disputar el próximo Mundial de Clubes, no tiene de la intención de perder a otro jugador en el mercado de fichajes.

"El Fluminense, que vendió a Kauã Elias al Shakthar Donetsk, de Ucrania, no tiene planes de perder otro delantero en el mercado de fichajes. La directiva, de hecho, no tiene la posición como prioridad en esta ventana de transferencias. A menos que haya una propuesta considerada irresistible por la directiva tricolor, lo cual no es el caso de la oferta mexicana", agregaron.

¿Cuál es el valor en el mercado de Kevin Serna?

El valor de Kevin Serna en el mercado ha aumentado significativamente en los últimos años. Según Transfermarkt, el extremo de 27 años tiene una cotización de 1,20 millones de euros, el precio más alto registrado en su carrera hasta la fecha.

¿Cuántos goles tiene Kevin Serna en Fluminense?

Desde su llegada al Fluminense a medidados del 2024, Kevin Serna disputó 27 partidos con el club brasileño (entre Copa Libertadores, Copa de Brasil y Brasileirao). En dichos cotejos, el veloz jugador registró 3 tantos y 3 asistencias.

¿En qué equipos jugó Kevin Serna?

Kevin Serna no jugó en el fútbol colombiano, pero tuvo la oportunidad de brillar en Paraguay y Perú. Sus primeros pasos en el deporte los dio en el Sportivo Luqueño, y posteriormente, en el año 2021, decidió probar suerte en el balompié peruano al unirse al Cultural Santa Rosa y luego pasar por Los Chankas, ADT y Alianza Lima.