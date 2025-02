El fútbol peruano siempre ha tenido un atractivo particular por los estadios que se encuentran a gran altitud. Esta condición geográfica no solo pone a prueba la resistencia de los jugadores, sino que también se convierte en una ventaja estratégica para los equipos locales. La temporada 2025 de la Liga 1 no será la excepción, pues varios de los clubes más importantes del país competirán en escenarios con alturas que oscilan entre los 2.500 y los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Sin duda, uno de los estadios más destacados de esta temporada es el que ostenta el título de mayor altitud.

Con una diferencia notable frente a otros recintos peruanos, este estadio no solo es famoso por su altura, sino también por el desafío físico que representa para los visitantes. A continuación, exploraremos cuál es el estadio que lidera este ranking en la Liga 1 2025 y qué otros escenarios de altura seguirán influyendo en el desarrollo del campeonato.

¿Cuál es el estadio de mayor altura de la Liga 1 2025?

El estadio que ostenta la mayor altitud en la Liga 1 2025 es el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Deportivo Binacional, situado en Juliaca, a 3.824 m.s.n.m. Con esta altura, se posiciona por encima de otras plazas emblemáticas del fútbol peruano, como los estadios de Cienciano en Cusco y el de Huancayo, que también se encuentran a gran altitud, pero no logran alcanzar la marca de Puno.

Este estadio ha sido clave en la historia de Deportivo Binacional, pues, desde que juega en la Liga 1, se ha convertido en un verdadero fortín donde los equipos visitantes suelen tener dificultades para adaptarse a las condiciones físicas impuestas por la altitud. De hecho, fue clave para que el ‘Poderoso del Sur’ obtuviera su primer y único título de la primera división.

Con esta característica, el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina sigue siendo uno de los grandes protagonistas dentro del fútbol nacional. Su ubicación en Juliaca, una ciudad de alta tradición futbolística, convierte a este recinto en un lugar especial para los aficionados, quienes disfrutan del desafío que representa enfrentar a su equipo en tan exigentes condiciones.

¿Qué otros estadios de la Liga 1 se ubican en altura?

Aparte del Estadio Guillermo Briceño Rosamedina, otros estadios de la Liga 1 2025 también se destacan por su ubicación en ciudades de gran altitud. Entre ellos, el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y el Estadio Huancayo, dos de los escenarios más emblemáticos del torneo, que se sitúan a 3.362 y 3.259 m.s.n.m.

Pese a lo que muchos podrían creer, el Estadio Monumental de la UNSA, recinto de FBC Melgar, uno de los equipos de provincia más importantes del fútbol peruano, no es uno de los más altos del torneo. Por el contrario, el escenario es el segundo de menor altura de los que albergan la Liga 1 2025, con 2.335 m.s.n.m. Conoce todos los estadios de altura de la Liga 1 2025:

Estadio Guillermo Briceño Rosamedina (Juliaca, Puno): 3.824 m.s.n.m.

Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco): 3.362 m.s.n.m.

Estadio Huancayo (Huancayo, Junín): 3.259 m.s.n.m.

Estadio Unión Tarma (Tarma, Junín): 3.050 m.s.n.m.

Estadio Los Chankas (Andahuaylas): 2.926 m.s.n.m.

Estadio Eloy Molina Robles (Huanta, Ayacucho): 2.691 m.s.n.m.

Estadio Germán Contreras Jara (Cajabamba, Cajamarca): 2.654 m.s.n.m.

Estadio Monumental de la UNSA (Arequipa): 2.335 m.s.n.m.

Estadio Heraclio Tapia (Huánuco): 1.898 m.s.n.m.

¿Cuántos equipos que juegan en altura hay en la Liga 1 2025?

En la Liga 1 2025, 12 equipos tendrán la oportunidad de competir en estadios ubicados en zonas de altura. Estos clubes se beneficiarán de una ventaja natural, ya que muchos de sus jugadores están acostumbrados a las exigencias de este tipo de clima. Sin embargo, el factor de la altura también representa un desafío para los equipos que viajan desde la costa, donde las condiciones atmosféricas son muy diferentes.

La presencia de estos equipos de altura también marcará la pauta para el desarrollo táctico de la liga, con entrenadores y jugadores buscando adaptarse mejor a las condiciones específicas de cada estadio. Estos son los equipos que se desempeñan como locales en ciudades de altura: