El colombiano Kevin Serna arribó al fútbol peruano para jugar la segunda división con Los Chankas y, en pocos años, su carrera tuvo un ascenso sorprendente, por lo que en la actualidad juega en el Brasileirao con Fluminense tras un primer semestre de 2024 espectacular con Alianza Lima. Debido a sus brillantes actuaciones, la hinchada incaica lo pidió para la selección peruana, pero un crucial requisito FIFA impidió el llamado de Jorge Fossati.

El último jueves 5 de diciembre, por la fecha 37 del Brasileirao, Fluminense consiguió un importante triunfo ante Cuiabá con un gol de Serna, el cual lo mantiene vivo en su lucha por no descender. Con este resultado, y a falta de una jornada, el Flu quedó a 2 puntos de los lugares que te condenan a la segunda división.

Kevin Serna revela razón que le impide jugar por la selección peruana

En una entrevista con el medio colombiano Blu Radio, el delantero de Fluminense aclaró que ya no le es posible jugar con la Bicolor por un tema de permanencia ininterrumpida en el Perú, que se cortó tras su partida de Alianza Lima a Brasil.

"Matemáticamente, como se dice por reglas, yo no cumpliría, porque tengo entendido que, para representar a un país o a una selección, hay que haber vivido en ese país cinco años seguidos, y yo no lo cumplí. Me faltaron seis meses", mencionó el exfutbolista de ADT.

"Uno, como jugador, siempre tiene que poner todas las cosas sobre la mesa, evaluar todo. Igual, yo siempre dejo todos los planes en manos de Dios. Como digo, lo que va a ser, será. Así que nada, por algo fue, estoy tranquilo, y las cosas tienen que ser así", añadió.

Kevin Serna y la selección colombiana

Si bien aún no recibe el llamado de Néstor Lorenzo para jugar por la selección colombiana, su objetivo es representar al país que lo vio nacer. "A Jhon Arias (su compañero colombiano en Fluminense), yo siempre lo molesto ahí, que tiene que mover sus influencias", bromeó Serna con relación a una posible convocatoria.

¿Qué necesita Fluminense para no descender en Brasil?

Fluminense llega la última fecha del Brasileirao en un escenario sorpresivo. Si bien solo necesita un empate ante Palmeiras ―equipo que pelea por el título con Botafogo― para seguir en primera, un triunfo les asegura su permanencia y, además, podría meterlos en la próxima edición de la Copa Sudamericana; para ello, deben esperar que Gremio, Juventude y Atlético Mineiro pierdan sus respectivos cotejos.

En esa línea, el técnico Mano Menezes no dudó en elogiar el rendimiento que mostraron sus dirigidos y la manera en que afrontaron el cotejo ante Cuiabá. Asimismo, se mostró confiado en lograr sumar puntos frente al Verdao en el último partido de la temporada.

"Llegamos a la última ronda en una situación a la que no queríamos llegar, obviamente no queríamos llegar. Pero no está escrito en ninguna parte que Fluminense no esté en condiciones de llegar a São Paulo y sumarle un punto al Palmeiras. Sigamos creyendo en lo que podemos interferir y olvidemos lo paralelo, porque creo que eso puede marcar la diferencia", acotó en conferencia de prensa.

¿Kevin Serna puede jugar por Perú?

A pesar de tener la nacionalidad peruana, Kevin Serna no es considerado elegible por la selección peruana, ya que tiene que haber vivido en nuestro país durante cinco años de manera ininterrumpida. El extremo no cumple este requisito, ya que llegó a territorio nacional a inicios del 2021.

Esto fue confirmado en julio último por Narciso Algamis, representante del futbolista de 26 años. "Tenía muchas ganas de pertenecer a Perú, pero ahora tendrá que jugar muy bien para que lo convoquen en Colombia jugando él en Brasil. A nivel documentación y tiempos, yo calculo que (jugar por Perú) está descartado", indicó para TV Perú.