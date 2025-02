Alianza Lima es uno de los equipos que mejor se reforzó para la temporada 2025 luego de quedar cuarto en el anterior torneo. Por ello, Franco Navarro, junto con el DT Néstor Gorosito, contrataron jugadores de renombre para recuperar el título de campeón, ahora en manos de Universitario, su máximo rival. En tal sentido, en los amistosos y en los partidos oficiales de la Copa Libertadores y la Liga 1, una de las figuras que llenaron los ojos de los hinchas fuel el uruguayo Pablo Ceppelini, quien recibió elogios de Johnnier Montaño, talentoso exvolante que brilló con la camiseta blanquiazul hace más de 10 años.

Es más, el exvolante de la selección colombiana mencionó que no comprende cómo el Atlético Nacional de Medellín, exequipo de Ceppelini, no le renovó contrato cuando, incluso, salió campeón con el Verdolaga. Ahora, el conjunto de La Victoria es que disfruta del talento del uruguayo para la Libertadores y la liga local.

Johnnier Montaño se deshace en elogios por Ceppelini

En conversación con RPP, Montaño manifestó que el futbolista que atrajo su mirada es Ceppelini y enfatizó que es el mejor fichaje de los íntimos. Asimismo, afirmó que le pareció extraño la forma en que el charrúa salió del Atlético Nacional.

"Alianza Lima está fuerte en todas sus líneas. Pero el que me llama la atención, y creo que fue una contratación muy buena, que seguí mucho su carrera cuando estuvo en Atlético Nacional, es Pablo Ceppelini. No sé por qué salió de Nacional. Un chico que cuando jugó de titular, cuando entró, le aportó de todas las formas. Se me hizo muy rara la salida y creo que es una excelente contratación. Le va a aportar muchísimo a Alianza. Con su llegada, va a dar de qué hablar en Perú", apuntó.

Pablo Ceppelini fue titular, hasta ahora, en todos los partidos oficiales de Alianza Lima. Foto: difusión

Pablo Ceppelini asombró a defensor de Nacional de Paraguay

En conversación con el medio Tigo Sports, Juan Monteagudo, zaguero de Nacional de Paraguay, señaló que los tres jugadores de Alianza Lima que más lo sorprendieron son Pablo Ceppelini, Kevin Quevedo y Eryc Castillo. El primero resaltó por su visión, mientras que los dos últimos por su versatilidad en la ofensiva.

"Pablo Ceppelini, obviamente, sabemos que si le das espacio te daña. Y Kevin Quevedo con Eryc Castillo son rápidos, son tres jugadores muy buenos, la verdad", declaró.