Feyenoord vs AC Milan EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido con Santiago Giménez por los play-offs de la Champions League?

Feyenoord vs AC Milan será uno de los duelos más atractivos de la jornada de miércoles de los play-offs de la Champions League. Foto: composición LR/Gerson Cardoso

¿A qué hora juega Feyenoord vs AC Milan EN VIVO por los play-offs de la Champions League? Santiago Giménez vuelve a la que alguna vez fue su casa este miércoles 12 de febrero de 2025 desde las 3.00 p. m. El De Kuip será el escenario de este vibrante encuentro que se podrá ver a través de la señal de ESPN y de Disney Plus en streaming. Asimismo, La República Deportes te llevará la cobertura completa de este duelo que dará inicio a la llave.

¿Cuándo juega Feyenoord vs AC Milan por los play-offs de la Champions League?

El enfrentamiento entre Feyenoord y AC Milan por los play-offs de la Champions League está programado para el miércoles 12 de febrero de 2025. Este será un choque crucial para ambos equipos, quienes buscan hacerse con un lugar en la siguiente fase del torneo más prestigioso a nivel de clubes en Europa. El partido será disputado en el estadio de Feyenoord, en Rotterdam, lo que le da una ligera ventaja al equipo local.

Este enfrentamiento marca una nueva oportunidad para ambos conjuntos de demostrar su calidad en el escenario más grande del fútbol europeo. Con equipos de gran prestigio, como el Milan, que posee varias Copas de Europa en su palmarés, y Feyenoord, que busca revivir sus días de gloria, este partido se perfila como uno de los más emocionantes de los play-offs.

¿A qué hora juegan Feyenoord vs AC Milan?

El partido entre Feyenoord vs AC Milan se llevará a cabo a las 9.00 p. m. (hora de Países Bajos), lo que equivale a las 2.00 p. m. (hora de Ciudad de México), lo que ofrece a los fanáticos aztecas la oportunidad de disfrutar del encuentro a una hora conveniente. Si te encuentras en otra parte de Latinoamérica o en España, aquí te brindamos el horario detallado:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 3.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 4.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Feyenoord vs AC Milan EN VIVO?

Para los seguidores del Feyenoord y AC Milan, ver este partido en vivo es fundamental, ya que se trata de una eliminatoria de alto impacto. En toda Sudamérica, el partido será transmitido por ESPN, mientras que en México se podrá ver por Caliente TV. Además, en España, estará disponible a través de Movistar Liga de Campeones, y TUDN lo emitirá para los fanáticos en Estados Unidos.

¿Cómo ver Feyenoord vs AC Milan ONLINE y GRATIS?

Si no tienes acceso a los canales tradicionales de televisión, no te preocupes, ya que existen opciones para ver el partido online. Disney Plus es la plataforma digital que permitirá a los usuarios de Sudamérica seguir la transmisión en vivo desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Por otro lado, Paramount+ y ViX también cuentan con la autorización para emitir el partido por streaming.

Sin embargo, si lo que quieres es ver Feyenoord vs AC Milan GRATIS, lo podrás hacer a través de la cobertura de La República Deportes. Aquí podrás informarte con todo respecto a este encuentro, desde horas antes, con la previa, hasta el minuto a minuto del cotejo, todo con imágenes y videos exclusivos.

Feyenoord vs AC Milan: alineaciones posibles

Feyenoord: Timon Wellenreuther; Bart Nieuwkoop, Thomas Beelen, Dávid Hancko, Gijs Smal; Jakub Moder, In-Beom Hwang, Quinten Timber; Anis Hadj Moussa, Igor Paixão, Julián Carranza.

Timon Wellenreuther; Bart Nieuwkoop, Thomas Beelen, Dávid Hancko, Gijs Smal; Jakub Moder, In-Beom Hwang, Quinten Timber; Anis Hadj Moussa, Igor Paixão, Julián Carranza. AC Milan: Mike Maignan; Kyle Walker, Fikayo Tomori, Strahinja Pavlović, Theo Hernández; Youssouf Fofana, Tijjani Reijnders, Christian Pulišić, Rafael Leão, João Félix; Santiago Giménez.

Feyenoord vs AC Milan: pronóstico

Pese a que Feyenoord está quinto en su liga y Milan séptimo, el favorito a ganar este partido son los ‘rossoneros’. Según Forebet, página especializada en pronósticos deportivos, el cuadro italiano tiene 45% de probabilidades de llevarse la victoria sobre los locales, que cuentan con un 29% de opciones. Por otra parte, el empate es el resultado con menores opciones de concretarse con 26%.