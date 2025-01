Inter vs AC Milan EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la final de la Supercopa de Italia?

¿Cuándo juega Inter vs Milan EN VIVO por la final de la Supercopa de Italia? Ambos equipos disputarán un duelo crucial este lunes 6 de enero en el Al -Awwal Park de Arabia Saudita. El compromiso empezará a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

El Inter de Milán se prepara para un encuentro crucial este lunes, donde buscará conquistar su cuarta Supercopa de Italia de forma consecutiva. El equipo neroazzurro llega a este duelo en un estado óptimo, habiendo acumulado siete victorias seguidas. Por su parte, el AC Milan, que ha iniciado una nueva etapa bajo la dirección de Sergio Conceição, logró una contundente victoria ante la Juventus. Sin embargo, se enfrentará a un Inter que ya lo superó con claridad en la final de la Supercopa de Italia de 2022, donde el resultado fue un contundente 3-0.

¿A qué hora juegan Inter vs Milan?

En Perú, el encuentro entre Inter vs Milan está programado para jugarse a partir de la 2.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países:

México: 1.00 p. m.

Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Inter vs Milan?

En Sudamérica, el Inter vs Milan por la final de la Supercopa de Italia estará a cargo de la señal DSports y la plataforma streaming DirecTV Go (DGO). En Estados Unidos, el duelo será transmitido por Paramount. En Brasil, se podrá ver a través de CazéTV y Nsports.

¿Cómo sintonizar Inter vs Milan vía DirecTV Sports?

Estos son los canales que deberás sintonizar en tu operador de TV paga DirecTV para ver el Inter vs Milan.

Argentina: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Chile: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Colombia: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Ecuador: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Perú: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Uruguay: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Venezuela: canal 610 (SD) y 1610 (HD).

¿Cómo ver Inter vs Milan ONLINE?

Para no perderte la transmisión del Inter vs Milan por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este clásico italiano en Sudamérica. En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.

Inter vs Milan: alineaciones posibles