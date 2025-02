Canal confirmado del Real Madrid vs Atlético Madrid por el derbi de LaLiga de España

¿En qué canal ver Real Madrid vs Atlético Madrid? Los merengues y los colchoneros se verán una vez más las caras este sábado 8 de febrero en el derbi madrileño n.° 238 de la historia por la fecha 23 de LaLiga EA Sports en un partido emocionante que definirá al líder del torneo. La Casa Blanca solo mantiene un punto de ventaja tras caer en un polémico duelo ante Espanyol, mientras que los dirigidos por Diego Simeone ganaron 2-0 a Mallorca.

En su anterior compromiso, los merengues perdieron por la mínima diferencia ante el conjunto catalán en los minutos finales del encuentro, pero lo que desató la polémica fue una dura falta de Carlos Romero sobre Kylian Mbappé, que terminó con una amarilla para el infractor, esto motivó que la dirigencia de la Casa Blanca se quejara formalmente por el arbitraje. En tanto, los colchoneros consiguieron una cómoda victoria ante Mallorca, lo que significó el partido n.° 500 en LaLiga de Simeone en el banquillo del Atlético Madrid.

¿En qué canal ver Real Madrid vs Atlético Madrid por LaLiga?

La transmisión del derbi Real Madrid vs Atlético Madrid por LaLiga de España estará a cargo en exclusiva del canal DSports (610 y 1610 en HD) y la plataforma de streaming DGO para Perú y el resto de países de Sudamérica.

En tanto, en suelo español se podrá disfrutar por Movistar LaLiga, en México por Sky Sports y en Estados Unidos por ESPN Deportes y Fubo.

Jude Bellingham y Rodrigo de Paul serían titulares en el Real Madrid vs Atlético Madrid. Foto: LaLiga/X

¿Cómo ver Real Madrid vs Atlético Madrid ONLINE?

Para no perderte la transmisión del Real Madrid vs Atlético Madrid por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este encuentro . En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Atlético Madrid por LaLiga?

El partidazo entre Real Madrid vs Atlético Madrid está pactado para que comience a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española) este sábado 8 de febrero.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Real Madrid vs Atlético Madrid: posibles alineaciones