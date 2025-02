Encuentro de alta tensión. Este sábado 8 de febrero, Real Madrid y Atlético Madrid protagonizarán una jornada más del derbi español por la fecha 23 de LaLiga EA Sports. Los blancos, únicos líderes del torneo con 49 puntos, recibirán al conjunto Colchonero, segundo en la tabla con 48 unidades, en un partido que viene marcado por algunas polémicas en la previa. Para este cotejo, Carlo Ancelotti podrá utilizar a Mbappé y Bellingham, quienes no participaron en el duelo ante el Leganés por la Copa del Rey tras encontrarse sentidos.

En el caso de los Rojiblancos, Diego Simeone dispondrá de todos sus jugadores. El Real Madrid llega a este encuentro tras clasificar a la semifinal de la Copa del Rey al derrotar por 3-2 al Leganés. El Atlético Madrid, por su parte, viene entonado luego de golear 5-0 al Getafe y también acceder a la siguiente fase de la Copa.

Real Madrid vs Atlético Madrid: alineaciones posibles

Estos serían los equipos titulares de ambos equipos para esta jornada de la liga española.

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Tchouaméni, Asencio, Mendy, Ceballos, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinícius.

Atlético Madrid: Oblak, Llorente, Giménez, Lenglet, Javi Galán; Giuliano, De Paul, Barrios, Lino, Griezmann y Julián Álvarez.

¿Cuándo y a qué hora juegan Real Madrid vs Atlético Madrid?

El derbi entre Real Madrid vs Atlético Madrid está programado para este sábado 8 de febrero a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora de España).

¿Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid?

En Sudamérica, el Real Madrid vs Atlético Madrid será transmitido por la señal DSports y la plataforma streaming DirecTV Go (DGO). En España, el duelo será transmitido por LaLiga TV 2, LaLiga TV Bar HD y Movistar Plus. En México, el duelo irá por Sky Sports y En Estados Unidos, por ESPN Deportes y fuboTV.

Real Madrid vs Atlético Madrid: últimos partidos

Conoce cómo quedaron los últimos 10 enfrentamientos entre Real Madrid vs Atlético Madrid.