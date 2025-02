Cristiano Ronaldo, delantero del Al-Nassr, compartió su perspectiva sobre la adaptación de Kylian Mbappé en el Real Madrid. El portugués, con su vasta experiencia en el fútbol, ofreció consejos y reflexiones sobre la evolución del francés en el campo. 'CR7' destacó que, aunque 'Kyky' ha jugado principalmente en la banda durante su carrera, su reciente reconversión a delantero ha presentado desafíos.

El veterano atacante de 39 de años enfatizó en la importancia de cuidar a Mbappé, quien, según él, tiene un gran potencial para brindar alegrías a la afición madridista. La admiración de Ronaldo por el talento del galo quedó clara durante la conversación.

Cristiano Ronaldo advierte que Mbappé "no sabe jugar de delantero"

Durante la entrevista, Cristiano Ronaldo no dudó en expresar su opinión sobre la posición de Kylian Mbappé como delantero centro. Asimismo, el 'Bicho' se puso como ejemplo y recordó que él también tuvo que adaptarse cuando llegó al gigante español.

"Le complica porque él no sabe jugar de delantero. No es que no sabe, no es su posición. Yo si estuviese en Madrid le enseñaría a jugar de '9'. Yo no era delantero, me acostumbré a ser delantero... era banda. La gente se olvida porque Cristiano goles, pero yo no soy el típico delantero. Él debería no ser el típico delantero y hacer una forma muy de él. Yo, si fuera él, jugaría como Cristiano de delantero", mencionó.

Cristiano pide que cuiden a Mbappé

El delantero portugués también mostró su afecto hacia Mbappé, pidiendo a la afición del Real Madrid que lo cuiden. “Cuidadlo. Cuidadlo. Se lo digo a la afición del Real Madrid... Cuiden al chaval. Yo no tengo dudas de que Mbappé va a dar muchas alegrías a los aficionados del Real Madrid", agregó.

Por otra parte, el periodista Edu Aguirre le recordó a Ronaldo que Mbappé es un gran admirador suyo. “Le quiero mucho”, respondió el portugués, destacando la conexión que siente hacia el joven jugador. “No sólo por la historia que ha tenido de joven de que quería mucho a Cristiano Ronaldo y era su ídolo. Pero es que de verdad yo le veo un crack y va a dar muchas alegrías al Real Madrid”, concluyó Ronaldo, reafirmando su confianza en el futuro de Mbappé en el club.

¿Cuántos goles lleva Mbappé en el Real Madrid?

En la temporada 2024-2025, Kylian Mbappé ha destacado con un total de 22 goles en 32 encuentros, lo que le otorga un promedio de 0,68 goles por partido. Su rendimiento en el Real Madrid se desglosa en 15 tantos en La Liga, 1 en la Copa del Rey, 3 en la Champions League, 1 en la Copa Intercontinental, 1 en la Supercopa de España y 1 en la Supercopa de Europa. Además, el delantero francés ha contribuido con 5 asistencias hasta el momento, consolidándose como una pieza clave en el ataque del equipo.