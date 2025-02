Rodrigo Ureña sobre su frustrado pase a Belgrano de Córdoba: “Yo quería jugar en Argentina"

Rodrigo Ureña, tras su salida de Universitario de Deportes por una oferta del Belgrano de Córdoba, ha optado por regresar al Perú luego de enfrentar varios obstáculos que impidieron su fichaje inmediato con el club. El mediocampista se reincorpora a la Liga 1, donde participará en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores, volviendo a lucir la camiseta crema.

Durante una rueda de prensa en el Aeropuerto Jorge Chávez, el futbolista chileno de 31 años compartió las razones que no hicieron posible su traspaso. Además, manifestó su anhelo de haber podido jugar en el fútbol argentino, considerándolo un sueño y una excelente oportunidad para su desarrollo como profesional.

"Yo hablo con mi gente (Universitario) y les explico la situación. También era una oportunidad económica para el club, era una oportunidad para todos. Tenía las ganas de poder salir al extranjero y jugar en Argentina; era un tema pendiente para mí, y había la opción de poder ser un aporte para llegar a la selección”, comentó el mediocampista.

¿Por qué Rodrigo Ureña no fichó por el equipo argentino?

El futbolista expresó su descontento hacia la directiva del club argentino, señalando que no actuaron con transparencia en su proceso de fichaje. Afirmó que, a pesar de sus constantes solicitudes para que se respetara lo pactado, el contrato nunca fue entregado. Además, reveló que había cumplido con las pruebas físicas y asistió a un partido de Belgrano con el objetivo de familiarizarse con sus futuros compañeros.

"En realidad, llegaron con cláusulas que solo ellos entendían, y como futbolista, tengo que velar por mis intereses y los de mi familia. En ese orden de cosas, el precontrato que mandaron no fue respetado y, de cierta forma, cuando hablaba con ellos, decían que el pago estaba, pero luego se me acerca el dirigente diciendo que el banco no les dejó hacer la transferencia y que están buscando otra forma de hacerlo. Soy responsable de mis actos y de mi forma de ser. Soy una persona de palabra, y cuando me fallan a la primera, a la segunda y a la tercera, finalmente recurro a decir: ‘Muchas gracias, muchachos’, y me voy", aseguró.

¿Qué dijo el vicepresidente de Belgrano sobre el traspaso de Rodrigo Ureña?

Durante una charla, Antonio Mariano, vicepresidente del club Belgrano, señaló que el jugador comunicó que no quería seguir con todo lo acordado al momento de que el club completaba los trámites administrativos. Incluso, sostuvo que el volante pudo haber recibido una mejor propuesta a último minuto.

"Por el tesorero de la institución es que hoy a la hora de firmar el contrato y por cable iban a hacerle la transferencia por el uso de la cláusula de salida. De repente, en la revisión médica le fue bien y todo. Luego se retiró el jugador. Así que lo dejó al representante. Se retiró, se ve que se arrepintió por motivos que se desconocen o le habrá salido una mejor oferta de último momento. Pero no dio detalle preciso por el motivo que se ha retirado".