Tras anunciarse la salida de Rodrigo Ureña de Universitario, muchos hinchas cremas lo lamentaron porque el chileno es una pieza vital en el esquema de Fabián Bustos. Sin embargo, la situación podría dar un giro que podría beneficiar a la 'U'. En las últimas horas, se conoció que todavía no se cierra el traspaso y el 'Pitbull' podría retornar a Ate. Esa información fue confirmada por el DT de Belgrano, Walter Erviti, en la conferencia de prensa postpartido ante Independiente Rivadavia.

Este panorama genera incertidumbre en el club cordobés, que busca reforzar su plantilla tras un inicio complicado en la Liga Profesional Argentina. Ureña, quien se despidió de sus compañeros en Campo Mar, aún no ha sido presentado oficialmente por Belgrano. Incluso, la falta de documentación necesaria llevó a que el administrador de Universitario, Jean Ferrari, no haya podido despedirlo públicamente.

DT de Belgrano revela situación de Rodrigo Ureña

El mediocampista de 31 años se encuentra en una encrucijada tras su paso exitoso por Universitario de Deportes, con el cual salió bicampeón nacional. A pesar de haber sido parte fundamental del equipo que se coronó campeón en la Liga 1, su futuro en Belgrano no está asegurado. Walter Erviti, al ser consultado sobre la llegada del jugador, dejó en claro que la contratación no se ha concretado.

"Todavía no es un jugador que está inscrito por el club, esperemos que se cierre la posibilidad y a partir de ahí ver como está y ver qué decisión tomamos. Este club trabaja en equipo, acá no se piden cosas o se toman decisiones. Entendimos que faltaban jugadores en la posición para tener más competencia y bienvenido sea la llegada de un jugador más", declaró en la rueda de prensa luego de la derrota 3-0 ante Rivadavia.

Rodrigo Ureña, quien anunció su salida de Universitario, viajó el último viernes 31 de enero a Córdoba para cerrar su fichaje en Belgrano. Foto: GLR

El inicio complicado de Belgrano

El Pirata ha tenido un arranque negativo en el torneo local y solo acumula un punto en tres partidos. Con dos derrotas y un empate, el equipo se encuentra en la penúltima posición del grupo A. Este amargo panorama desencadenó que la hinchada exprese su descontento con el técnico Erviti, quien enfrenta críticas desde su llegada al club. En este contexto, la incorporación de Ureña podría ser clave para mejorar el rendimiento del equipo.

"Nosotros, los entrenadores, sentimos en riesgo nuestro puesto en todos los partidos, cada partido entiendo que puede ser el último. No me pongo un plazo, no sé si voy a seguir vivo mañana”, manifestó sobre su continuidad.

¿Rodrigo Ureña podría quedarse en Universitario?

En el programa 'Fútbol champán', la periodista Vanessa Almenara brindó información nueva sobre Rodrigo Ureña. Según sus palabras, el futbolista podría quedarse en la 'U' porque Belgrano aún no lo inscribe ni realiza la transferencia económica.

"Me acaba de llegar información del pase de Ureña. Todavía no han logrado inscribirlo y todavía no está la transferencia. Si no se soluciona hoy, más allá de que Ureña haya pasado los exámenes médicos y esté en Córdoba, regresaría a Universitario porque es su jugador", expresó.

Por otro lado, recordó las palabras de Jean Ferrari y Fabián Bustos, quienes aún no oficializan la salida de Ureña, para explicar qué falta para cerrar su salida. "Hoy no están en orden los papeles ni la transferencia. Si Belgrano no lo soluciona hoy, regresaría a Universitario", agrregó.