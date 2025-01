Perú vs Corea del Sur EN VIVO: ¿a qué hora juegan y cómo ver por la ronda 2 de la Kings World Cup Nations 2025?

Perú vs Corea del Sur por la Kings League se disputará desde las 11.00 a. m. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Perú vs Corea del Sur por la Kings League se disputará desde las 11.00 a. m. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Perú vs Corea del Sur se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 4 de enero por la Kings World Cup Natios 2025. El partido, válido por la ronda 2 del torneo de streamers, se llevará a cabo a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus. Además, podrás disfrutarlo por el canal oficial de la Kings League vía YouTube. No te olvides que La República Deportes también llevará el minuto a minuto del encuentro de la representación nacional.

El equipo del streamer peruano Zeein perdió en su debut ante Alemania de Mario Gotze. A pesar de que encontró la paridad en un momento del encuentro, el doblete de Moritz Leitner, exjugador del Borussia Dortmund, sentenció las ilusiones del Perú. Ahora, ante Corea del Sur, están obligados a ganar si no quieren ser eliminados.

Perú vs Corea del Sur por la Kings League: ficha del partido

Partido Perú vs Corea del Sur ¿Cuándo? Sábado 4 de enero 2025 ¿A qué hora? 11.00 a. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN, Disney Plus, YouTube ¿Dónde? Cupra Arena

¿A qué hora juegan Perú vs Corea del Sur por la Kings League?

En territorio peruano, el choque entre Perú vs Corea del Sur por la ronda de Kings League World Cup Nations 2025 empezará a las 11.00 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 10.00 a. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 11.00 a. m.

Paraguay y Bolivia: 12.00 p. m.

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 1.00 p. m.

¿En qué canal ver Perú vs Corea del Sur por la Kings League?

La transmisión del Perú vs Corea del Sur por la ronda de la Kings Legue World Cup Natios 2025 estará a cargo de ESPN y Disney Plus. Además, podrás seguirlo por el canal oficial de YouTube de la organización del torneo.

Kings World Cup Nations 2025: programación de la ronda 2

El viernes 3 de enero, estos son los cuatro partidos programados. El primer encuentro arranca a las 10.00 a. m. (hora peruana) y cada uno de los siguientes empieza una hora después del anterior.

Argentina vs Japón

España vs Italia

Estados Unidos vs Uzbekistán

México vs Arabia Saudita

El sábado 4 de enero, este será el fixture, con la participación de Perú. Los horarios serán los mismos que los del día previo.

Alemania vs Brasil

Perú vs Corea del Sur

Turquía vs Colombia

Ucrania vs Marruecos.

¿Cómo se juega la Kings World Cup Nations 2025?

Ronda 2: eliminaciones y definiciones

Los días 3 y 4 de enero quedarán definidos los cuatro equipos que se despedirán del torneo tras perder sus dos primeros encuentros, así como aquellos que asegurarán su lugar en los cuartos de final al obtener dos victorias. Además, los equipos que cuenten con un triunfo y una derrota se enfrentarán en el Last Chance para mantener vivas sus posibilidades de avanzar en la competencia.

Last Chance: oportunidad de avance

El 6 y 7 de enero, ocho equipos irán por su lugar en los cuartos de final de la Kings World Cup Nations 2025. Al ser juegos de eliminación directa, se pronostican partidos intensos que captarán la atención de los aficionados.

Cuartos de final y semifinales: la lucha por el título

Del 8 al 10 de enero se desarrollarán los cuartos de final y semifinales, con emocionantes partidos entre los clasificados. Los dos equipos que logren superar esta fase se enfrentarán en la gran final, que se llevará a cabo en Turín.

Gran final en el Allianz Stadium de Turín: un cierre espectacular

La gran final de la Kings World Cup Nations 2025 se disputará en el Allianz Stadium de Turín, hogar de la Juventus, el 12 de enero a las 6.00 p. m. (hora local). Este evento, que promete ser un momento inolvidable, culminará con la entrega del trofeo al equipo campeón.

Plantel de Perú para la Kings World Cup Nations

La selección peruana tiene como presidente a Zeein y DT a Víctor Chaires.