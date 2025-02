El último viernes, Universitario sufrió una baja significativa en su plantilla con la partida de Rodrigo Ureña, quien decidió dar un nuevo paso en su carrera y firmar por Belgrano de Córdoba. En medio de su salida, surgieron rumores sobre una supuesta disputa con el entrenador Fabián Bustos; sin embargo, fuentes cercanas desmintieron estas versiones y aseguraron que su desvinculación respondió a intereses netamente futbolísticos y no a conflictos internos.

El mediocampista chileno fue clave en la obtención del bicampeonato con la camiseta crema, donde se destacó como uno de los jugadores más regulares del plantel. A pesar de que Universitario intentó retenerlo, la oferta de Belgrano resultó más atractiva para el volante, quien optó por continuar su carrera en el fútbol argentino.

¿Rodrigo Ureña dejó Universitario por pelea con Fabián Bustos?

En los últimos días, circuló la versión de que Rodrigo Ureña habría tenido problemas con Fabián Bustos y parte del plantel de Universitario, lo que habría precipitado su salida del club. No obstante, el periodista Gustavo Peralta desmintió estos rumores y aseguró que la decisión del jugador fue completamente profesional y no estuvo vinculada a ninguna disputa interna.

“Bustos no tuvo pelea con Ureña, Ureña no se llevaba mal con los jugadores, no se peleó con el departamento médico. Eso es falso. No se peleó con nadie. Ureña se está yendo bien y por la puerta grande de Universitario”, sostuvo el comunicador en el programa L1 Radio, donde tuvo un acalorado cruce de palabras con Ricardo Montoya, su compañero en el panel.

“Que no se haya quedado Ureña, es simplemente una decisión de él, de quererse ir al extranjero. La ‘U’ le mejoró el contrato, la ‘U’ intentó por todos los medios que se quede. Bustos, Barreto y Ferrari intentaron que se quede. El jugador se quiere ir a Argentina, no deben inventar una cuestión que no existe”, añadió.

Rodrigo Ureña será nuevo jugador de Belgrano

Belgrano de Córdoba, equipo que disputa la Liga Profesional de Argentina, mostró un gran interés por contar con Rodrigo Ureña en su plantilla. Para concretar la operación, el conjunto argentino activó la cláusula de rescisión del jugador, valorada en 650.000 dólares. Con este monto, el mediocampista quedó liberado de su contrato con Universitario y podrá firmar con su nuevo equipo.

El futbolista chileno firmará un contrato hasta diciembre de 2026 con Belgrano, donde compartirá vestuario con el peruano Bryan Reyna. Su llegada refuerza la línea media del club cordobés, que busca mejorar su desempeño en la presente temporada. La adaptación de Ureña al fútbol argentino será clave para determinar el éxito de esta nueva etapa en su carrera.

¿Cómo le fue a Rodrigo Ureña en Universitario?

Rodrigo Ureña se convirtió en una pieza fundamental para Universitario desde su llegada en 2023. Durante su paso por el equipo crema, disputó un total de 69 partidos, anotó 2 goles y brindó 3 asistencias. Su desempeño en el mediocampo le permitió ganarse el respeto de la hinchada y consolidarse como uno de los referentes en la obtención del bicampeonato.

A pesar de su salida, la institución crema reconoce su aporte y le deja las puertas abiertas para un posible regreso en el futuro. Ahora, Universitario deberá buscar un reemplazo de nivel para mantener el equilibrio en su mediocampo y afrontar los desafíos de la próxima temporada sin una de sus figuras más destacadas.