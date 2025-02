Tras convertirse en bicampeón con la camiseta de Universitario, Rodrigo Ureña dejará Ate para mudarse a Argentina. En las últimas horas, se conoció que el ‘Pitbull’ dejará la ‘U’ para ser el nuevo fichaje de Belgrano, club donde se encontrará con un peruano: Bryan Reyna. El ‘Pirata’ sorprendió a los cremas con una oferta concreta por el volante chileno, quien, apenas descubrió el interés, puso de su parte para facilitar su salida del cuadro ‘merengue’, con el que se coronó bicampeón en 2023 y 2024.

Pese a que la dirigencia de Universitario intentó evitar que Ureña dejara el plantel a poco de iniciar la Liga 1, no pudo hacer nada ante la jugosa propuesta de Belgrano hacia el jugador. Esto significa una baja sensible para el vigente campeón del fútbol peruano, pues no solo es uno de los titulares indiscutibles del equipo, sino que es quien aportó mucho tanto en ataque como en defensa.

¿Quién reemplazará a Rodrigo Ureña en Universitario tras su salida a Belgrano?

El aporte de Rodrigo Ureña a Universitario es invaluable. Desde su llegada en 2023, proveniente de Deportes Tolima, el ‘Pitbull’ se adueñó de la primera línea de volantes. La tenacidad en la marca que demostró desde el primer momento estuvo acompañada por una gran habilidad para crear juego. Si bien Ureña es un jugador con enfoque defensivo, también comprobó que tiene un talento único para emprender los ataques del equipo.

Estas dos características colocaron al chileno como titular indiscutible del equipo y como uno de los baluartes del bicampeonato que logró Universitario en 2023 y 2024. Por eso, todos los hinchas se preguntan quién podrá ocupar el enorme vacío que dejará el jugador de 31 años. Ante ello, el actual plantel crema tiene dos opciones concretas que podrían tener protagonismo el 2025.

PUEDES VER: Rodrigo Ureña y las 2 firmes razones que lo llevaron a irse de Universitario para fichar por Belgrano

La primera opción para Fabián Bustos es Horacio Calcaterra, quien en la temporada pasada jugó como interior, pero cuando Ureña estuvo ausente fue quien ocupó el lugar de mediocentro defensivo. Asimismo, en los encuentros de preparación que tuvo la ‘U’ en el presente año, el argentino fue una pieza de recambio en dicha posición y llamó la atención por su buena disposición en la marca.

Otra buena alternativa que tiene el cuadro de Ate es Jorge Murrugarra, quien llegó al club en 2021 proveniente de Ayacucho FC y cuyas características principales son el esfuerzo y disciplina que el fanático de la ‘U’ le reconoce. ‘Murru’ se volvió tendencia en las redes tras conocerse la salida de Ureña, pues los hinchas consideran que es una gran opción para el puesto sin la necesidad de gastar un cupo de extranjero.

PUEDES VER: Belgrano y el millonario monto que deberá pagar a Universitario por fichar a Rodrigo Ureña

Estas son las dos opciones que tiene Universitario en su actual plantel y que podrían ser protagonistas en esta nueva temporada, donde los cremas intentarán conseguir el ansiado tricampeonato. Desde esta tribuna, consideramos que Horacio Calcaterra tiene todos los boletos para ser el titular, pues es el que más se asemeja al juego de Ureña: fuerte en la marca y con visión para crear juego desde la primera línea de volantes.

¿Universitario fichará a alguien en reemplazo de Rodrigo Ureña?

De momento, se desconoce si Universitario utilizará el dinero que pagará Belgrano por el pase de Ureña para buscar a alguien que ocupe el lugar. Con la Liga 1 a la vuelta de la esquina y a poco más de un mes para el inicio de su participación en la Copa Libertadores, el campeón podría esperar a ver cómo rinde el equipo sin Ureña antes de tomar una decisión. En caso los reemplazantes no cumplan con las expectativas, no se descartaría cubrir el cupo de extranjero.

No obstante, la ‘U’ tiene un nombre que actualmente no forma parte del plantel, pues fue cedido al extranjero. Alfonso Barco, que juega en Defensor Sporting de la primera división de Uruguay, podría regresar al país para obtener su revancha. Recordemos que ‘Fonchi’ salió del club a mediados de 2023 debido a que cometió errores importantes que contrastaron con el desempeño que tuvo en la Universidad San Martín.

Por otro lado, los hinchas ‘merengues’ ya empezaron a soltar nombres de posibles reemplazantes para Ureña y uno de los que salió fue el de Pedro Aquino, jugador de selección que dejó el América para fichar por Santos Laguna, donde juega desde 2023. Su posible llegada sería una gran solución para el equipo de Bustos, pues no ocuparía cupo de foráneo y su experiencia sería clave para suplir al ‘Pitbull’.

Es muy probable que en los próximos días surjan más jugadores, entre nacionales y extranjeros, para completar el plantel. La hinchada pide repetir el buen papel que demostró el equipo durante los últimos dos años y un refuerzo de nivel en un puesto que forma parte de la columna vertebral sería clave para lograr el objetivo en el torneo local y realizar una buena campaña a nivel internacional.