Revelan si Alianza Lima envió oferta a Grimaldo para ficharlo: "Es del gusto de Franco Navarro"

Luego de seis meses de haber salido de Sporting Cristal para firmar por Partizán de Belgrado, Joao Grimaldo dejará el club serbio. El futbolista de la selección peruana no será tomado por el entrenador Srđan Blagojević para lo que queda de la temporada 2025 debido a que la institución se encuentra reduciendo el plantel. Frente a esta situación, el atacante nacional se encuentra analizando su futuro y uno de los clubes que comenzó a sonar fue Alianza Lima.

De acuerdo a Ana Lucía Rodríguez, periodista de L1 MAX, el cuadro íntimo aún no ha ofertado por el exjugador de Sporting Cristal ni ha iniciado conversaciones para poder ficharlo. Sin embargo, es un futbolista que es del gusto de Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, por lo que la situación podría cambiar en los próximos días.

Alianza Lima no ha tenido conversaciones con Grimaldo, pero es del gusto de Franco Navarro

"Gorosito en conferencia de prensa ha dicho que no tiene noticias de una posible llegada a Alianza Lima como refuerzo, pero por el lado de Franco Navarro sabemos que es un jugador que le gusta. Todavía no hay ningún acercamiento, simplemente es un gusto por el juego de Grimaldo", informó Ana Lucía Rodríguez en L1 Radio.

Según la comunicadora, Néstor Gorosito tiene el plantel cerrado y no tiene contemplado fichar a otro futbolista, pero desde la parte de Franco Navarro la situación podría ser contraria, ya que le interesa el perfil de Grimaldo y el aporte que puede brindar al conjunto blanquiazul de cara a una nueva temporada.

"Hice la consulta al técnico de Alianza Lima (Gorosito) sobre la posibilidad de que algún jugador llegue, sin mencionar el nombre de Grimaldo, y me dijo que por parte de él no, que tenía el plantel cerrado, pero recalcó que no sabía si Navarro estaba pensando en otro futbolista. Lo que tengo entendido es que el exCristal es un jugador que le gusta a Franco y que puede servir en Alianza Lima, pero no hay nada, no hay conversaciones", acotó.

¿Cómo le fue a Grimaldo en Partizán?

Desde su llegada al Partizan Belgrado a finales de julio del 2024, Grimaldo ha disputado un total de 10 partidos: 5 en la Superliga de Serbia, uno en la Copa de Serbia y 4 por la Conference League. De todos estos juegos, el futbolista de 21 años no ha podido anotar goles ni proporcionar asistencias.