Si bien Joao Grimaldo tiene el talento suficiente para jugar en Europa, eso no alcanza para el fútbol del máximo nivel, y eso lo confirmó el DT de Partizán, Srđan Blagojević, quien no lo tomará en cuenta para lo que resta de la temporada porque quiere reducir el plantel. Ante ello, el fútbol peruano podría ser su nuevo destino y Alianza Lima surgió como una posibilidad.

A comienzos de la temporada en Europa, el conjunto serbio pagó 1.400.000 euros a Sporting Cristal. Sin embargo, si desempeño no fue esperado y fue calificado por el medio Mozzart Sport como "el mayor fracaso de la historia del club de Humska".

La postura de Alianza Lima ante posible interés en Joao Grimaldo

En el programa 'Mano a mano', el periodista Mauricio Loret de Mola dio a conocer la postura de Alianza Lima sobre si consideraban fichar a Joao Grimaldo. Ante la consulta del hombre de prensa a la gente de la institución victoriana, le contestaron que en el club el mercado de pases todavía no se ha cerrado.

"Alguien me consultó sobre el futuro de Joao Grimaldo sobre si podía llegar a La Victoria, teniendo en cuenta que aquí es un jugador que sí tuvo buenos partidos y por más que le haya ido mal en Serbia. Si baja unos niveles, quizá pueda recuperar ese buen performance que le vimos en Sporting Cristal, jugando en Copa Libertadores. Apenas me llegó ese mensaje, yo consulté a alguien de Alianza Lima y esa persona me dijo: 'El mercado de pases aún no había cerrado', dando a entender que quizás había una posibilidad. (...) La información que tengo es que en Alianza no dan por cerrado de todo el mercado de pases", detalló el comunicador.

Joao Grimaldo llegó a Partizán en julio de 2024 desde Sporting cristal. Foto: Partizán/X

Grimaldo es criticado en Serbia por su desempeño en Partizán

La situación de Grimaldo se ha vuelto un tema candente en Serbia, en que los aficionados y analistas han expresado su descontento. “Aún no está claro para nadie qué hizo que el Partizán pagara 1.400.000 euros por Grimaldo y lo convirtiera en un jugador más caro de lo que era. El peruano es probablemente el mayor fracaso de la historia del club de Humska”, escribió el portal Mozzart Sport.

El futbolista nacional llegó al Partizán a finales de julio de 2024 tras un acuerdo entre el club serbio y Sporting Cristal. La promesa del fútbol peruano fue visto como un talento en ascenso. No obstante, su adaptación al fútbol europeo no fue la esperada. “Llegó con el epíteto de estrella del fútbol peruano y no mostró absolutamente nada con la camiseta blanquinegra. Tímido, incierto, inconcluso”, agregó el citado medio.

Srđan Blagojević, DT del conjunto de Serbia, después de evaluar su rendimiento en los partidos amistosos en Turquía, decidió que Grimaldo no formaría parte del equipo para la reanudación de la Superliga de Serbia