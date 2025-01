Canal confirmado de Barcelona vs Atalanta por la última fecha de la Champions League

La última fecha de la Champions League será determinante para conocer a los equipos que clasificarán a octavos de final y los que tendrán que despedirse de la competición. Barcelona de España, que ya aseguró su boleto a la siguiente ronda, afrontará un duro desafío contra una Atalanta que busca poner su nombre entre los 8 mejor o, en todo caso, asegurar su lugar en la repesca.

Los dirigidos por Hansi Flick, luego de una contundente victoria de 7-1 sobre el Valencia en LaLiga, se prepara para enfrentar al Atalanta en la octava jornada de la Champions League. El equipo catalán ya ha garantizado su clasificación directa a la siguiente fase, evitando así la ronda previa. Por su parte, el Atalanta se encuentra en una situación crítica, ya que necesita obtener un resultado favorable en Cataluña para mantener vivas sus esperanzas de avanzar en el torneo europeo.

¿Dónde ver Barcelona vs. Atalanta por la Champions League?

La transmisión del Barcelona vs. Atalanta, así como varios de los partidos de la última fecha de la Champions League, estará a cargo del servicio de streaming Disney Plus. No obstante, solo los usuarios que cuenten con la membresía Premium, la más cara de esta plataforma, podrán acceder a dichos encuentros. En territorio peruano, estos son los costos de la suscripción dependiendo del plan que elijas.

Mensual: 65,90 soles

Anual: 553,90 soles.

¿Cuándo y a qué hora juegan Barcelona vs Atalanta?

El choque entre Barcelona y Atalanta se llevará a cabo este martes 28 de enero, a partir de las 3.00 p. m . (hora peruana y colombiana), en el Estadio Olímpico Lluís Company de Montjuic.

Alineaciones Barcelona vs Atalanta

Estos serían los equipos titulares de Barcelona y Atalanta por la fecha 8 de la fase liga de la Champions League.

Barcelona: Szczesny; Balde, Cubarsí, Araújo, Koundé; Pedri, Casadó, Gavi; Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal.

Szczesny; Balde, Cubarsí, Araújo, Koundé; Pedri, Casadó, Gavi; Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal. Atalanta: Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Toloi; Zappacosta, Pasalic, De Roon, Palestra; De Ketelaere, Lookman y Retegui.

Barcelona vs Atalanta: pronóstico

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas del Barcelona vs Atalanta. El favoritismo es del club culé.

Betsson: gana Barcelona (1,75), empate (4,25), gana Atalanta (4,30)

Bet365: gana Barcelona (1,73), empate (4,33), gana Atalanta (4,10)

Betano: gana Barcelona (1,72), empate (4,15), gana Atalanta (4,40)

1XBet: gana Barcelona (1,77), empate (4,56), gana Atalanta (4,25)

Coolbet: gana Barcelona (1,75), empate (4,25), gana Atalanta (4,45)

Doradobet: gana Barcelona (1,73), empate (4,20), gana Atalanta (4,33).

Tabla de posiciones UEFA Champions League 2024-25

Al término de la octava jornada, los equipos que queden en los primeros 8 lugares clasificarán de manera directa a los octavos de final. Instancia en la que ya se encuentran Liverpool y Barcelona, quienes solo decidirán el liderato de la tabla de posiciones; luego del puesto 9 hasta el 24 irán a la ronda de play-offs a doble partido; mientras que de la posición 25 al 36 quedarán eliminados sin acceso a la Europa League.