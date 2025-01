Barcelona vs Atalanta EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la Champions League 2024/2025?

Barcelona vs Atalanta se llevará a cabo a partir de las 3.00 p. m. Foto: composición LR/Gerson Cardoso

Barcelona vs Atalanta se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 29 de enero por la Champions League 2024-2025. El partido, válido por la fecha 8 del torneo de clubes, se llevará a cabo en el estadio Olímpico de Montjuic, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Disney Plus para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE y GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias.

Después de su emocionante victoria por 5-4 sobre Benfica, donde el Barcelona estuvo constantemente en desventaja en el marcador, ahora buscarán concluir su participación en la fase de grupos de la Champions League con otro triunfo. Los azulgranas cuentan con 18 puntos, y han quedado a tan solo tres puntos del Liverpool, actual líder del torneo con 21 unidades.

Atalanta se encuentra actualmente en una posición de clasificación directa para los octavos de final, sin embargo, existe un grupo de equipos que podrían superarlo en la tabla. Por esta razón, es crucial que logren sumar los tres puntos en su próximo partido en España.

Barcelona vs Atalanta: ficha del partido

Partido Barcelona vs Atalanta ¿Cuándo? Miércoles 29 de enero del 2025 ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Disney Plus ¿Dónde? Estadio Olímpico de Montjuic

¿A qué hora juegan Barcelona vs Atalanta?

En territorio peruano, el choque entre Barcelona vs Atalanta por la fecha 8 de la Champions League se llevará a cabo desde las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs Atalanta?

La transmisión del Barcelona vs Atalanta por la octava fecha de la Champions League estará a cargo de Disney Plus. Para acceder a esta plataforma, deberás pagar una suscripción previa y así gozar de todo el contenido deportivo.

¿Cómo ver Barcelona vs Atalanta online gratis?

Si deseas ver Barcelona vs Atalanta ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

¿Dónde jugarán Barcelona vs Atalanta?

Barcelona vs Atalanta se llevará a cabo en el estadio Olímpico de Montjuic, ubicado en la ciudad de Barcelona. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a poco más de 55.000 espectadores.

Barcelona vs Atalanta: posibles alineaciones