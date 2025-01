Barcelona vs Valencia EN VIVO: pronóstico, horario y canal de TV para ver el partido de LaLiga

¿A qué hora juega Barcelona vs Valencia EN VIVO? Los blaugranas se enfrentarán al 'equipo che' este domingo 26 de enero por la fecha 21 de LaLiga de España. El cotejo tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Montjuic, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Con el reciente triunfo del Real Madrid sobre Valladolid, el elenco comandado por el alemán Hansi Flick necesita con urgencia los 3 puntos para evitar que los merengues amplíen su ventaja.

Barcelona vs Valencia: ficha del partido

Partido Barcelona vs Valencia ¿Cuándo? Domingo 26 de enero del 2025 ¿A qué hora? 3.00 p. m. ¿En qué canal? DSports, Movistar + ¿Dónde? Estadio Olímpico de Montjuic

¿A qué hora juegan Barcelona vs Valencia?

En territorio peruano, el partido Barcelona vs Valencia está programado para jugarse desde las 3.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros rincones del mundo.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs Valencia?

En territorio sudamericano, el cotejo entre Barcelona vs Valencia por LaLiga de España 2025 estará a cargo del canal internacional DSports, señal 610 y 1610 HD de DirecTV. En España, el duelo irá por Movistar + LaLiga y, en México, el clásico español será televisado por Sky Sports.

¿Cómo sintonizar Barcelona vs Valencia vía DSports?

Estos son los canales que deberás sintonizar en tu operador de TV paga DirecTV para ver el Barcelona vs Valencia.

Argentina: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Chile: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Colombia: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Ecuador: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Perú: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Uruguay: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Venezuela: canal 610 (SD) y 1610 (HD).

¿Cómo ver Barcelona vs Valencia online gratis?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs Valencia por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este clásico español en Sudamérica. En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.

¿Dónde jugarán Barcelona vs Valencia?

Barcelona vs Valencia se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Montjuic, ubicado en la ciudad de Barcelona, España. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a poco más de 55.000 espectadores.

Alineaciones Barcelona vs Valencia

Barcelona: Iñaki Peña; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Marc Casadó, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Gavi; Robert Lewandowski.

Iñaki Peña; Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Marc Casadó, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Gavi; Robert Lewandowski. Valencia: Giorgi Mamardashvili; Dimitri Foulquier, César Tárrega, Yarek Gasiorowski, José Gayà; Javi Guerra, Enzo Barrenechea, Diego López, Luis Rioja, André Almeida; Hugo Duro.

Barcelona vs Valencia: pronóstico

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas del Barcelona vs Valencia. El favoritismo es del club culé.