Bolivia vs Ecuador EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por el Sudamericano Sub 20 2025?

Bolivia vs Ecuador se llevará a cabo desde las 4.00 p. m. Foto: composición LR/Gerson Cardoso

Bolivia vs Ecuador se llevará a cabo desde las 4.00 p. m. Foto: composición LR/Gerson Cardoso

Bolivia vs Ecuador se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 24 de enero por el Sudamericano Sub 20 2025. El partido, válido por la fecha 1 del torneo de menores, se llevará a cabo en el estadio Misael Delgado, a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DSports y Tigo Sports para suelo boliviano. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE y GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias.

Ambas selecciones llegan con expectativas al torneo. Bolivia, con su estrella Moisés Paniagua, busca demostrar su potencial tras un empate reciente contra Paraguay. Por su parte, Ecuador, que cuenta con el talentoso Kendry Páez, se presenta como uno de los equipos favoritos del certamen, tras igualar 2-2 en su último amistoso contra Perú.

Bolivia vs Ecuador: ficha del partido

Partido Bolivia vs Ecuador ¿Cuándo? Viernes 24 de enero 2025 ¿A qué hora? 4.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? DSports y Tigo Sports ¿Dónde? Estadio Misael Delgado

¿A qué hora juegan Bolivia vs Ecuador?

En territorio peruano, el choque entre Bolivia vs Ecuador por la fecha 1 del Sudamericano Sub 20 2025 iniciará a las 4.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios:

México: 3.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 4.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 5.00 p. m.

Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 6.00 p. m.

¿En qué canal ver Bolivia vs Ecuador en vivo?

La transmisión del Bolivia vs Ecuador por la fecha 1 del Sudamericano Sub 20 estará a cargo de DSports para toda Sudamérica. Además, en territorio boliviano, el encuentro irá por Tigo Sports.

¿Cómo ver Bolivia vs Ecuador online y gratis?

Si deseas ver Bolivia vs Ecuador ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

¿Dónde jugarán Bolivia vs Ecuador?

Bolivia vs Ecuador se llevará a cabo en el estadio Misael Delgado, ubicado en la ciudad de Valencia, Venezuela. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a poco más de 10.000 espectadores.

Convocados de Bolivia para el Sudamericano Sub 20 2025