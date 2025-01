Canal confirmado del Real Madrid vs Real Valladolid por la fecha 21 de LaLiga EA Sports de España

Se reanuda LaLiga EA Sports. Este sábado 25 de enero, Real Madrid visitará al Real Valladolid en el Estadio José Zorrilla por la fecha 21 de la liga de España. El conjunto blanco, actual líder con 46 puntos, llega a este partido entonado tras las goleadas ante Celta de Vigo (5-2) por la Copa del Rey, frente a Las Palmas (4-1) por el torneo doméstico y ante Salzburgo (5-1) por la Champions League.

El conjunto local, por su parte, llega a este encuentro en una situación complicada: se ubican último con solo 15 unidades. En su última presentación, Real Valladolid perdió 2-1 ante el Espanyol por la liga española. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el pasado 25 de agosto de 2024 en el Estadio Bernabéu por la segunda fecha de la presente temporada. En aquel cotejo, los merengues se impusieron 3 a 0 con goles de Federico Valverde, Brahim Díaz y Endrick.

¿Cuándo y qué hora juega Real Madrid vs Real Valladolid por LaLiga EA Sports?

El partido entre Real Madrid vs Real Valladolid por la liga española se jugará este sábado 25 de enero a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). En España, el encuentro comenzará desde las 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Real Valladolid por LaLiga EA Sports?

En Sudamérica, el cotejo entre Real Madrid vs Atalanta será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus. Conoce la guía de canales que televisará este choque en otros países:

España: Movistar La Liga TV

México y Centroamérica: Sky Sports

Estados Unidos: ESPN Deportes

Real Madrid vs Real Valladolid: alineaciones posibles

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Brahim, Mbappé y Rodrygo.

Courtois, Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Brahim, Mbappé y Rodrygo. Real Valladolid: Hein, Luis Pérez, Javi Sánchez, David Torres, Lucas Rosa, Mario Martín, Kike Pérez, Amallah, Anuar, Marcos André y Amath

¿Cómo ver Real Madrid vs Real Valladolid ONLINE por LaLiga EA Sports?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs Real Valladolid por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.