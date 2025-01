El regreso de Pablo Lavandeira a Alianza Lima marcó un nuevo capítulo en la relación del mediocampista con la hinchada blanquiazul. Tras una temporada destacada en Melgar, el futbolista uruguayo volvió a vestir la camiseta del club que, según sus propias palabras, siempre consideró su hogar. Sin embargo, su retorno estuvo marcado por la necesidad de aclarar ciertas declaraciones realizadas durante su salida, que algunos interpretaron como críticas hacia la institución.

Lavandeira, quien fue pieza clave en el esquema de Alianza Lima durante su primera etapa, fue contundente al reafirmar su compromiso con el club. En declaraciones después de la Tarde Blanquiazul 2025, el jugador explicó que nunca tuvo la intención de abandonar el equipo y que las palabras que brindó a su llegada al cuadro ‘dominó’ fueron mal interpretadas.

Pablo Lavandeira nunca quiso irse de Alianza Lima

Tras llevarse a cabo la Tarde Blanquiazul 2025, donde Alianza Lima presentó a su equipo para la nueva temporada, Pablo Lavandeira fue claro al manifestar que su partida a Melgar nunca fue una decisión tomada por voluntad propia. Asimismo, expresó su emoción por la forma cómo lo recibió el hincha ‘íntimo’ y calificó su relación con el club como “mágico”.

“Fue una tarde increíble, soñada, muy emotiva y muy agradecido por el amor que recibo cada vez que vengo a Matute. Sentí muchísima emoción, no creo merecer el recibimiento, es algo mágico lo que pasa entre la gente de Alianza con mi persona, esta química no tengo cómo explicarla. Nunca me quise ir de Alianza”, reveló el uruguayo.

El futbolista de 34 años también destacó su gratitud hacia la institución limeña y resaltó el papel fundamental que jugó en su carrera profesional. Durante su primera etapa en Alianza Lima, Lavandeira se consolidó como uno de los mediocampistas más consistentes de la Liga 1, tras aportar tanto en ataque como en defensa. Su salida fue motivo de sorpresa para muchos hinchas, quienes siempre valoraron su entrega en el campo.

Ahora, con su regreso confirmado, el futbolista busca demostrar que sigue siendo un activo valioso para el club. Lavandeira dejó en claro que su prioridad siempre fue continuar en Alianza Lima y que su vuelta representa una oportunidad para reconectar con los aficionados y contribuir al éxito deportivo del equipo.

Pablo Lavandeira aclara que no habló mal de Alianza Lima cuando partió a Melgar

Uno de los puntos que generó mayor controversia en torno a Pablo Lavandeira fueron ciertas declaraciones realizadas al momento de su salida hacia Melgar. Algunos sectores de la prensa y la hinchada interpretaron sus palabras como críticas hacia Alianza Lima. Sin embargo, el mediocampista decidió aclarar la situación y aseguró que no pudo expresar lo que realmente quiso decir.

“Voy a aclarar por última vez ese tema porque, cuando uno declara, sobre todo en vivo, a veces uno quiere expresar cosas que no terminan resultando como uno quiere expresarlas. No expresé lo que realmente yo quise decir y, lamentablemente también, se utilizó de mala forma para malinterpretarse”, apuntó Lavandeira.

“La frase fue que habíamos ganado más de lo que merecíamos, y era específicamente en lo deportivo, porque hubo cuatro partidos específicos en el que fuimos superados por los rivales y nos quedamos con la victoria por cosas individuales, y eso fue lo que quise expresar”, aclaró el exjugador de Universitario.

¿Qué fue lo que dijo Lavandeira?

Tras su salida de Alianza Lima en 2023 para unirse a Melgar, Pablo Lavandeira se refirió a su paso por el club de La Victoria. El uruguayo señaló que el equipo ganó más de lo que se mereció, algo que no cayó bien entre los hinchas blanquiazules, quienes lo criticaron duramente en redes sociales.

“Fueron seis meses raros en Alianza Lima. Se ganó mucho más de lo que se mereció. Encontramos por momentos rendimientos altos y en otros momentos no lo encontramos. Nos ilusionamos muchísimo luego del partido en Paraguay (ante Libertad por Copa Libertadores)”, indicó en aquel entonces.