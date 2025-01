El 11 de diciembre pasado, la Federación Peruana de Fútbol anunció modificaciones en la Comisión Nacional de Arbitraje. A través de un comunicado, la FPF hizo oficial la salida de Carmen Retuerto como presidenta de la Conar y la designación de Winston Reátegui en su lugar. Desde esa fecha, el exárbitro FIFA ha venido organizando una serie de trabajos de cara a la nueva temporada de la Liga 1 Te Apuesto 2025, además de algunos cambios dentro de la institución.

En una entrevista reciente para Radio Ovación, Winston Reátegui detalló los trabajos que se vienen realizando desde el lunes 6 de enero y también habló sobre la falta de pagos hacia algunos árbitros de la Liga 1, a quienes los clubes no han terminado de cancelar.

Presidente de la Conar se refirió a las deudas que poseen algunos árbitros del fútbol peruano

Winston Reátegui contó que hasta el 2023 se cometía un error en el sistema de pago hacia los réferis peruanos, quienes giraban sus recibos a los clubes. Sin embargo, cuando los equipos sentían que habían sido perjudicados por algunas decisiones, no cancelaban. Ante esto, el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje señaló que desde esta temporada será diferentes, ya que los pagos los van a efectuar la Liga 1.

"Hasta el año pasado se cometía el error que los árbitros giraban sus recibos a los equipos, y como a veces sentían que no los habían dirigido bien, no le pagaban. A partir de este año, los pagos van a ser de Liga 1. Hay algunos clubes que todavía no han cancelado su obligación, se ha tramitado este tema y antes de inciar el campeonato, todo tiene que estar saldado", sostuvo.

El exárbitro precisó que en estas semanas previo al inicio del campeonato peruano realizarán trabajos en la parte física y técnica, y que su idea es poder incorporar nuevos jueces al torneo.

"Iniciamos la pretemporada el lunes 6, vamos a tener tres semanas fuertes de parte física. El jueves iniciamos la pretemporada académica, esto con lo que respecta a la capacitación en todas las categorías y también hemos incorporado, vía zoom, a los árbitros que van a participar en el fútbol profesional. Es un trabajo arduo, de 'hormiga', pero es lo que nos toca en estos momentos, abocarnos a la parte física, técnica, y lo que quisiera en la primera fecha es sacar a caras nuevas, de eso se trata", indicó.

Presidente de la Conar anunció curso de certificación para árbitros

En la charla con el mencionado medio, Reátegui sostuvo que en marzo de este año se implementará un curso de certificación que permita la integración de árbitros jóvenes a la primera división del fútbol peruano.

"La próxima semana Víctor Hugo Carrillo hará capacitación de simuladores. Vamos a simular las acciones difíciles que se puedan presentar en el campo de juego, porque ahora lo que los árbitros expresen va a ser de conocimiento público. Para eso tienen que preparase bien y estar capacitados. (...) En marzo vamos a iniciar el curso de certificación, vamos a sacar muchos más jóvenes, para que ellos también tengan la posibilidad de poder dirigir en fútbol profesional, ya que la reglamentación FIFA indica que los árbitros tengan certificación",

¿Cuándo inicia la Liga 1 Te Apuesto 2025?

La Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol definió que la siguiente temporada iniciará el 30 de enero con el Torneo Apertura. Esta campaña contará con 19 equipos. El último club en sumarse es Deportivo Binacional tras ganarle una demanda a la FPF.